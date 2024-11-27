Торік мітингувальники вигнали доньку Лаврова з Грузії

Сергій Лавров — глава російського Міністерства закордонних справ, який займається пропагандою. Він відкрито бреше про те, що Україна обстрілює свої ж міста, замовчуючи страшні злочини, вчинені Росією.

У шлюбі з дружиною Марією, викладачкою з російської мови та літератури, Сергій Лавров має одну доньку. Її звати Катерина Винокурова.

Що відомо про доньку Лаврова

Катерина Винокурова народилась у 1982 році у Нью-Йорку. У цей період Лавров саме працював у радянському представництві при ООН. Катерина навчалась у школі на Мангеттені, займалась танцями, часто відвідувала балетні постановки та оперу.

Згодом вступила до Колумбійського університету, де опановувала політологію. Здобувши вищу освіту, Винокурова повернулась у Москву. Спершу вона працювала у пресслужбі нафто-газової компанії. Потім упродовж року донька Лаврова стажувалась у Лондонській школі економіки.

У 2007 році Винокурова отримала роботу в російській філії британської галереї Haunch of Venision. Мистецька організація демонструвала роботи сучасних художників. Пропрацювавши там 3 роки, Винокурова перейшла у філію будинку Christie's. Компанія розігрує на аукціонах антикваріат, фото, ювелірні вироби та інші коштовні речі.

Через певний час доньку пропагандиста підвищили до посади директора, але разом з подругою вирішила розпочати власну справу. Так, з'явився проєкт Smart Art, який передбачав просування робіт художників і проведення виставок.

Катерина познайомилась зі своїм обранцем, Олександром Винокуровим у Лондоні, де проходила практику. Чоловік є топменеджером у кількох компаніях, зокрема "Магніт", Marathon Group та KFC. Пара одружилась у 2008 році. Вже через 2 роки у них народився син, а згодом — і донька.

Донька Лаврова має американське та ізраїльське громадянство, її чоловік — російське та ізраїльське.

Де зараз донька Лаврова

У 2022 році США запровадили санкції проти Катерини та її мами Марії, адже вони є рідними глави МЗС Лаврова. А чоловік доньки Лаврова — Олександр Винокуров — потрапив у санкційний список Європейського Союзу.

У 2023 році Винокурови їздили у весілля до брата Олександра у Грузію. Так, активісти влаштували мітинг біля готелю, де мало поселитися подружжя, а їхню автівку закидали яйцями. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що весілля не буде. Натомість Винокурови виїхали з Грузії.

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