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Жили в одній квартирі у Москві: якими були стосунки Зеленського та Кіркорова та як вони тоді виглядали

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Володимир Зеленський та Філіп Кіркоров
Володимир Зеленський та Філіп Кіркоров. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Між Кіркоровим і Зеленським не залишилось жодного зв'язку

Зараз президента України Володимира Зеленського, який був успішним актором, та співака-путініста Філіпа Кіркорова нічого не об'єднує. А в минулому вони працювали разом на телебаченні та знімалися у кіно.

"Телеграф" розкаже, якою була співпраця Володимира Зеленського та Філіппа Кіркорова.

Що відомо про співпрацю Зеленського та Кіркорова

Володимир Зеленський та Філіп Кіркоров познайомилися на початку 2000-х на знімальному майданчику. Вони обоє грали у стрічці "Любов у великому місті", що вийшла на екрани у 2009 році.

Фото з мережі
Фото з мережі

Згодом Кіркоров отримав роль у комедії "Новорічні свати", продюсером якої був Зеленський. Однак на цьому їхня співпраця не завершилась. Зеленський знімався у кліпі Кіркорова на пісню "Просто подаруй".

У 2011 році Кіркоров і Зеленський були ведучими програми "Фактор А", яка стала російською адаптацією відомого британського шоу The X-Factor. Співак розповідав, що допоміг Зеленському потрапити на російське телебачення. Членами журі тоді були співачки Алла Пугачова та Лоліта Мілявська, продюсер Борис Краснов і телеведучий Роман Ємельянов.

Фото з мережі

Кіркоров і Зеленський вели перший та другий сезони шоу. Також виконавець-путініст зазначав, що актор безплатно жив у його квартирі у Москві протягом пів року. А все тому, що не мав коштів для оренди.

Згодом Володимир повернувся в Україні, де розвивав кар'єру гумориста в "Студії Квартал 95". Кіркоров часто був гостем "Кварталу 95" та інших програм студії.

Фото "Студії "Квартал 95"

Кіркоров розповідав про те, що востаннє бачився з Зеленським у США. Вони випадково зустрілися в торговому центрі Маямі. За словами співака країни-агресорки, Володимир удав, що не помітив його. Кіркоров назвав Зеленського "зомбі, який нічого не бачить і не чує". Водночас сам співак поширює путінську пропаганду та не засуджує військові дії Росії проти України.

А от ведуча Марія Єфросиніна розповідала, що Кіркоров часто телефонував Зеленському і просив ролі в його проєктах. Тому він періодично з'являвся в українських стрічках. До того ж Кіркоров разом з Ані Лорак були ведучими "Шоу №1" на каналі "Інтер", коли Зеленський був його продюсером

Фото "Інтера"

Натомість днями Володимир Зеленський позбавив звання "Народний артист України" одразу кількох співаків, у тому числі й Кіркорова. Адже він підтримує війну Росії проти України та захищав проросійського політика Медведчука, коли його затримала СБУ. Ще у 2023 році проти виконавця запровадила санкції РНБО.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, який вигляд має дружина ексміністра освіти й науки України Дмитра Табачника. Вона працює в київському театрі, а політик співпрацює з окупантами у Запорізькій області.

Теги:
#Філіп Кіркоров #Володимир Зеленський #Стосунки