Дружина покійного співака-путініста очолює його іменний фонд

Йосип Кобзон — російський співак і українофоб, якого поховали у Москві поруч із мамою. У виконавця залишилось двоє дітей та дружина Нінель, з якою він часто відвідував публічні заходи.

"Телеграф" розкаже, хто така Нінель Дризина і чим вона займалась.

Що відомо про дружину Йосипа Кобзона

Жінка народилась у 1950 році у Санкт-Петербурзі у єврейській родині. Навчалась у харчовому технікумі та творчій майстерні естрадного мистецтва. З Кобзоном познайомилась на чаюванні в Москві. Співак запропонував дівчині покататися по місту, утім, вона відмовила. Через кілька днів Кобзон познайомив Нінель з мамою й освідчився. Однак дівчина не прийняла пропозицію.

Згодом виконавець запропонував Нінель їздити з ним на гастролі. Для цього артист-путініст працевлаштував її у "Москонцерт", щоб вона стала його костюмером. А пізніше Дризина почала вести концерти свого обранця. Так, вони гастролювали по всьому Радянському Союзі.

У 1971 році Дризина та Кобзон одружилися. В інтерв'ю Нінель розповідала, що під час весілля не була закохана в чоловіка. Натомість їй був потрібен час, щоб звикнути до нього.

Подружжя мешкало в невеликій квартирі разом із мамою співака та сім'єю його сестри. У 1974 році у подружжя народився син, якого назвали Андрієм. Він здобував музичну освіту в США та став ресторатором.

У 1976 році у Кобзонів з'явилась донька Наталія. Певний час вона була прессекретарем дизайнера Валентина Юдашкіна.

Нінель усе своє життя присвятила чоловіку. Вона була його порадницею, працювала над стилем, підтримувала у всіх починаннях. Водночас сама жінка не прагнула слави. Артист-українофоб часто зазначав, що зміг досягти успіху саме завдяки дружині. Також саме Нінель Кобзон присвячував свої пісні.

У 2015 році жінка стала заслуженим працівником культури країни-агресорки. Згодом українофоб захворів на онкологію. Нінель була поруч з артистом під час його хвороби.

У 2018 році співак-путініст помер. Його поховали на Востряковському кладовищі в Москві. Місцева влада виділила місце для поховання артиста безплатно. Однак Нінель довелося заплатити ще 1 мільйон рублів, щоб вистачило землі. Також дружина покійного Кобзона мріяла про музей, присвячений своєму чоловіку-путіністу. І таке місце відкрили у 2021 році у Москві.

Де зараз Нінель Кобзон

Зараз Нінель Кобзон є президентом культурного фонду Кобзона, який займається підтримкою артистів країни-окупантки та різних вокальних конкурсів.

Вова Кобзона зробила пластичну операцію, через яку деякі користувачі мережі її розкритикували. Також вона розповідала, що отримувала пропозиції зніматися в кіно, однак співак-українофоб був проти цього. До того ж вона зізналась, що Кобзон зрадив її у 80-х, утім, вона пробачила його заради дітей.

У 2023 році дружину покійного Кобзона госпіталізували через проблеми з серцем. Але за кілька днів жінка вийшла з лікарні. Крім цього, Нінель взяла участь у написанні книги "Йосип Кобзон. Миті".

Нещодавно "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила лідера гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова. Співак раптово помер у 2022 році.