Продовжує нести наративи роспропаганди: як змінилася риторика Дмитра Співака і що він зараз говорить про війну

Він називає себе політичним експертом та багато виступав на каналах Медведчука

Дмитро Співак – відомий "політичний експерт", який свого часу часто світився на каналах Медведчука і називав себе опозицією до влади. Після початку повномасштабної війни проросійська риторика Співака трохи змінилася, проте в його ефірах все одно простежуються проросійські наративи.

"Телеграф" розповість, як змінилася риторика Дмитра Співака після початку великої війни, і що він зараз говорить про те, що відбувається в Україні.

Дмитро Співак — що про нього відомо

Дмитро Співак народився в Одесі 11 січня 1968 року, зараз йому 56 років. Першу освіту за спеціальністю хімік-технолог він здобув в Одесі, а другу в Москві — за спеціальністю менеджменту. Політичну кар’єру Співак почав будувати з початку 2000-х, проте до Верховної Ради так і не потрапив.

Спочатку він у 2002 році був депутатом Одеської міської ради від партії "Яблуко", а потім у 2010 році був обраний депутатом Одеської міськради вже від "Батьківщини". А у 2019 році Співак був №33 у парламентському списку "Слуги народу", проте його виключили за місяць до виборів.

Медійність та висловлювання Співака

Дмитро Співак увесь цей час розвивав свою медійність і до закриття часто з’являвся на телеканалах Медведчука як запрошений гість та експерт. При цьому він позиціонував себе кандидатом політичних наук та громадським діячем. У своїх публічних виступах до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Співак він активно просував інтереси партії "ОПЗЖ" та виступав за "російський світ".

Як пише "Детектор медіа", висловлювання Співака в ефірах телеканалу NewsOne неодноразово ставали предметом розгляду Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та Незалежної медійної ради — через заклики до війни або її пропаганду та розпалювання ворожнечі.

З 2014 року Співак заперечував російську агресію в ефірах медвечуківських телеканалів і продовжував це робити на особистому ютуб-каналі. У лютому 2022 року за лічені дні до повномасштабного вторгнення Дмитро Співак закликав не розганяти паніку та запевняв, що жодного вторгнення не буде. Також він висміював запроваджене Володимиром Зеленським нове державне свято 16 лютого під назвою День єднання і говорив, що українці у вишиванках готуються зустрічати ворога.

Як змінилася риторика Співака

Після початку повномасштабного вторгнення риторика Дмитра Співака трохи змінилася. Він таки визнав Росію агресором і начебто підтримав Україну в цій війні. Однак не все так однозначно.

У своїх ефірах на ютуб він, як і раніше, так і зараз регулярно висловлює антизахідні тези, не підтримує вступ України до НАТО і висловлює скептицизм щодо санкцій проти Росії та її громадян.

Також Дмитро Співак, який, до речі, не перейшов на українську мову, не підтримує українізацію. За його словами, "російської мови не треба позбавлятися, оскільки вона не належить Путіну". А також він, повторюючи пропагандистські наративи РФ, розповідає, що російськомовних в Україні "ламають через коліно".

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