Вогонь на тисячах квадратів. У Росії після повітряної тривоги спалахнула потужна пожежа (фото та відео)

Інформації про постраждалих немає

У російському місті Нижній Новгород у ніч проти п’ятниці, 6 грудня, сталася потужна пожежа. Перед цим в області було оголошено "авіаційну небезпеку".

Про це повідомляє Telegram-канал "Exilenova+". Він публікує фото та відео з місця. На кадрах видно, що звідти в небо здіймається густий стовп диму. У МНС РФ заявили, що на Московському шосе Нижньому Новгороді "велика пожежа": горить виробничо-складська будівля. Проте мережею "гуляє" інформація, що палає нібито об'єкт газорозподільної інфраструктури.

"Попередньо, площа становить 8,4 тис. квадратів. Покрівля обрушилася на 900 квадратів. Відомості про постраждалих не надходили", — йдеться в повідомленні, в якому немає жодного слова про причину займання.

Водночас міноборони Росії заявило, що минулої ночі її територію атакували 33 БПЛА літакового типу, які там назвали "українськими". За даними відомства, їх було знищено засобами ППО: 14 — над територією Воронезької області, 11 над Курською, 7 — над територією Білгородської області та один — над окупованим Кримом. Цікаво, що Нижнього Новгорода серед цього переліку немає.

У міноборони РФ також заявили про знищення екіпажами Морської авіації Чорноморського флоту Росії двох безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря. Вони, за даними росіян, прямували до Криму.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 4 грудня, Росію також атакували безпілотники. Зокрема, вибухи прогриміли в районі військового аеродрому "Дягілєво" на околиці міста Рязань.