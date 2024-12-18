Горить найбільший православний монастир Росії (відео)

Троїце-Сергієва лавра є найбільшим монастирем Російської православної церкви

У середу, 18 грудня, у місті Сергієв Посад Московської області Росії спалахнула дзвіниця Троїце-Сергієвої лаври.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. За попередніми даними, пожежа виникла з міжповерхового перекриття першого ярусу дзвіниці, причиною стали проблеми з проводкою.

Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

На місце прибули співробітники російського МНС та поліцейські. Пожежа охопила площу понад 10 квадратних метрів.

Пізніше стало відомо, що пожежа була локалізована і загашена. Для ліквідації вогню було задіяно 25 співробітників і 5 одиниць техніки МНС.

Троїце-Сергієва лавра є найбільшим монастирем Російської православної церкви. Він був заснований в 1337 Сергієм Радонезьким і пережив з того часу чимало історичних подій — від Смутного часу (1598-1613 років) до боротьби за російський престол між Петром I і його сестрою, царівною Софією.

Нині братія лаври налічує близько 200 ченців. Лавра розташована за 70-80 км від столиці Росії Москви. Там же похований і Сергій Радонезький.

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