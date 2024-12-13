У Росії горів важливий військовий об’єкт. У РНБО розкрили деталі (фото, відео)

Загоряння гасили десятки пожежників

У четвер увечері, 12 грудня, у російському Новосибірську сталася масштабна пожежа. Зайнялася будівля виробничо-складського призначення.

Як повідомляють російські ЗМІ, сильний вітер сприяв швидкому розповсюдженню вогню. У результаті площа пожежі склала 5000 квадратних метрів, частково обвалився дах. Пожежу гасили 69 співробітників та 20 одиниць техніки МНС Росії, а також пожежний потяг.

У МНС РФ повідомили, що нібито спалахнув склад різної продукції, у тому числі пластикових виробів. Також були відомості, що в будівлі розташований склад кабельної арматури.

Своєю чергою голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а військовий об’єкт. За його інформацією, склад належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об’єктів та підприємств Росії, зокрема – енергетичної інфраструктури, підприємств, які виробляють вибухо-захисне обладнання.

Новосибірськ на мапі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 10 грудня у Підмосков’ї пролунали вибухи після атаки безпілотниками. У московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу атаки БПЛА вводили План "Килим".