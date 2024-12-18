Горит самый большой православный монастырь России (видео)

Троице-Сергиева лавра является крупнейшим монастырем Русской православной церкви

В среду, 18 декабря, в городе Сергиев Посад Московской области России загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По предварительным данным, пожар возник с межэтажного перекрытия первого яруса колокольни, причиной стали проблемы с проводкой.

О погибших и пострадавших не сообщается.

На место прибыли сотрудники российского МЧС и полицейские. Пожар охватил площадь более 10 квадратных метров.

Позже стало известно, что пожар был локализован и потушен. Для ликвидации огня были задействованы 25 сотрудников и 5 единиц техники МЧС.

Троице-Сергиева лавра является крупнейшим монастырем Русской православной церкви. Он был основан в 1337 году Сергеем Радонежским и пережил с того времени немало исторических событий — от Смутного времени (1598-1613 годов) до борьбы за российский престол между Петром I и его сестрой, царевной Софией.

В настоящее время братия лавры насчитывает около 200 монахов. Лавра расположена в 70-80 км от столицы России Москвы. Там же захоронен и Сергей Радонежский.

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