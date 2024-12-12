У Новосибірську спалахнув склад: від масштабної пожежі впав дах (фото)

На місце було відправлено рятувальні бригади.

У четвер, 12 грудня, у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на складі, площа займання склала 5000 квадратних метрів.

Про це повідомили російські Telegram-канали. Наразі інформації про постраждалих немає. За даними МНС Росії, спалахнула будівля виробничо-складського призначення для різної продукції, у тому числі пластикових виробів. Також були відомості, що в будівлі розташований склад кабельної арматури.

Для гасіння пожежі був задіяний спеціальний поїзд, а також понад 60 співробітників та понад 20 одиниць техніки МНС Росії.

У мережі з’явилися фото та відео пожежі. За попередніми даними, пожежа почалася з покрівлі. Також повідомляється про те, що стався частковий обвал.

Водночас сильний вітер заважав гасінню пожежі. Також повідомляється про те, що внаслідок займання стало важко дихати.

Потім рятувальники повідомили про локалізацію пожежі на площі 5000 квадратних метрів. За даними російських Telegram-пабліків, склад розташований у районі вулиці Тюменської, на правому березі річки Об.

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