В Росії безпілотники атакували військовий аеродром

Там часто буває неспокійно

Останнім часом безпілотники нерідко атакують територію Росії. Так, зранку у вівторок, 10 грудня, їх ціллю став військовий аеродром у Саратовській області. Наслідки атаки уточнюються.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив у своєму Telegram-каналі, що російська ППО нібито зупинила атаку безпілотників на військовий аеродром. Він додав, що за попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих нібито немає.

Варто зазначити, що чиновник не уточнив, який саме аеродром атакували безпілотники. Це може бути зокрема й авіабаза Повітряно-космічних сил РФ "Енгельс-2", яка розташована у Саратовській області. Російська армія часто використовує її для завдання ударів по Україні, відтак ця авіабаза вже кілька разів зазнавала атак безпілотниками.

Днями був атакований й сам Саратов. В ніч на 8 листопада від ударів дронами міг постраждати місцевий нафтопереробний завод (НПЗ).

Як розповідав "Телеграф", на початку грудня в аеропорту Саратова на вивісці відвалилася буква. В результаті місто перестало називатися пристойно, що дуже повеселило мережу.