В России вспыхнул еще один нефтезавод "Лукойла" — он является одним из крупнейших (фото, видео)

Пылает еще с ночи

Еще один нефтеперерабатывающий завод загорелся в России – на этот раз в Волгограде. На территории предприятия компании "ЛУКойл" в среду утром, 15 января, возник пожар.

По сообщениям местных жителей, в Красноармейском районе были заметны мощные вспышки. К месту происшествия прибыли по меньшей мере 6 пожарных машин и автомобиль со следователями. Видео и фото с места происшествия публикуют в местных каналах.

Отмечается, что Волгоградский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий такого типа в России с мощностью переработки более 15 миллионов тонн нефти в год.

Россияне утверждают, что пожар уже потушен. По их данным, пострадавших нет. Представители завода настаивают, что возгорание произошло из-за "внештатной ситуации" без "внешнего влияния".

Следует отметить, что этой же ночью неизвестные беспилотники совершили успешную атаку на спиртзавод в Тульской области. Спирты являются важнейшим компонентом в производстве топлива.

Где расположен завод, смотрите на карте:

Где расположен завод ЛУКОЙЛа

Это уже не в первый раз зафиксировано возгорание на ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". В мае 2024 года его успешно атаковали дроны ГУР.

Также ранее "Телеграф" писал, что ВСУ успешно ударили сразу по нескольким важным объектам в РФ.