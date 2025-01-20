Заробив на них істериками в ефірі: як виглядають вілли Соловйова на озері Комо і що з ними тепер

Маєтки "рупора Кремля" вартують кілька мільйонів євро кожен

Російський пропагандист Володимир Соловйов вже багато років заробляє криваві рублі брехнею про Україну. Ефіри його програм переповнені українофобськими заявами із закликами знищити нашу державу. На служінні Кремлю Соловйову вдалося заробити на розкішну нерухомість. Також ми розповідали про особисте життя пропагандиста.

"Телеграф" розкаже, що відомо про італійські вілли пропагандиста.

Вілли Соловйова в Італії

У 2017 році "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального розповів, що пропагандист має віллу в Італії. Вартість нерухомості оцінювали у 1 мільярд рублів.

Вілла Соловйова на озері Комо

З вілли Соловйова простягається розкішний пейзаж

Це триповерховий дім з мансардою, покритий коричневою черепицею на озері Комо в Італії. На території можна побачити відкритий басейн, багато дерев, причал, газони та кілька нежитлових будівель. Площа особняка з прилеглою територією — 900 квадратних метрів.

На віллі Соловйова є відкритий басейн і зелена зона

Маєток Соловйова має площу 900 квадратних метрів

У 2019 році стало відомо, що Соловйов придбав ще одну віллу на озері Комо. У цій місцевості також мають нерухомість такі світові зірки як Джордж Клуні, Мадонна, Сільвестр Сталлоне. Маєток розташований у комуні Менаджо, що оточена горами.

Друга вілла Соловйова в Італії

Особняк передбачає 2 будинки на ділянці 37 соток. Основний будинок займає площу 300 квадратних метрів, решта території — ще близько 100. Тож загальна площа маєтку — 400 квадратних метрів. Там є 5 спалень, кілька ванних кімнат, сад, будиночки для гостей, басейн. Вартість нерухомості — 1,5 мільйона євро. Цікаво, що в угоді про купівлю особняка Соловйова зазначали як резидента Італії.

На території вілли Соловйова - великий будинок

Вілла Соловйова кошує 1,5 мільйона євро

Сам пропагандист не заперечував придбання маєтків. Натомість казав, що займався бізнесом з 90-х і є багатою людиною.

Після початку повномасштабного вторгнення італійська поліція заарештувала дві вілли Соловйова. Пропагандиста розцінювали як особу, причетну до війни проти України.

Також невідомі намагалися підпалити маєток пропагандиста і облили його червоною фарбою. Зокрема, залишили напис "No war" ("Ні війні"). Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водночас у пресі припускали, що нерухомість Соловйова не є застрахованою, тому невідомо, чи він отримав компенсацію.

На віллі Соловйова - напис "Ні війні"

Віллу Соловйова в Італії облили фарбою

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