Заработал на них истериками в эфире: как выглядят виллы Соловьева на озере Комо и что с ними теперь

Имения "рупора Кремля" стоят несколько миллионов евро каждый

Российский пропагандист Владимир Соловьев уже много лет зарабатывает кровавые рубли ложью об Украине. Эфиры переполнены украинофобскими заявлениями с призывами уничтожить наше государство. На служении Кремлю Соловьеву удалось заработать на роскошное имущество. Также мы рассказывали о личной жизни пропагандиста.

"Телеграф" расскажет, что известно об итальянских виллах пропагандиста.

Виллы Соловьева в Италии

В 2017 году "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального рассказал, что у пропагандиста есть вилла в Италии. Стоимость недвижимости оценивалась в 1 миллиард рублей.

Вилла Соловьева на озере Комо

С виллы Соловьева простирается роскошный пейзаж

Это трехэтажный дом с мансардой, покрытый коричневой черепицей на озере Комо в Италии. На территории можно увидеть открытый бассейн, множество деревьев, причал, газоны и несколько нежилых построек. Площадь особняка с прилегающей территорией – 900 квадратных метров.

На вилле Соловьева есть открытый бассейн и зеленая зона

Имение Соловьева - площадь 900 квадратных метров

В 2019 году стало известно, что Соловьев приобрел еще одну виллу на озере Комо. В этой местности также имеют недвижимость такие мировые звезды как Джордж Клуни, Мадонна, Сильвестр Сталлоне. Имение расположено в провинции Менаджо, которая окружена горами.

Вторая вилла Соловьева в Италии

Особняк предусматривает 2 дома на участке 37 соток. Основной дом занимает площадь 300 квадратных метров, остальная территория — еще около 100. Поэтому общая площадь имения — 400 квадратных метров. Там есть 5 спален, несколько ванных комнат, сад, домики для гостей, бассейн. Стоимость недвижимости – 1,5 миллиона евро. Интересно, что в соглашении о покупке дома Соловьева отмечали как резидента Италии.

На территории виллы Соловьева – большой дом

Вилла Соловьева стоит 1,5 миллиона евро

Сам пропагандист не отрицал приобретение поместий. Зато говорил, что занимался бизнесом с 90-х и является богатым человеком.

После начала полномасштабного вторжения итальянская полиция арестовала две виллы Соловьева. Пропагандиста расценивали как личность, причастную к войне против Украины.

Также неизвестные пытались поджечь имение пропагандиста и облили его красной краской. В частности, оставили надпись "No war" ("Нет войне"). После этого правоохранители открыли уголовное производство. В то же время в прессе предполагали, что недвижимость Соловьева не застрахована, поэтому неизвестно, получил ли он компенсацию.

На вилле Соловьева — надпись "Нет войне"

Виллу Соловьева в Италии облили краской

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