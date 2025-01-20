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Заработал на них истериками в эфире: как выглядят виллы Соловьева на озере Комо и что с ними теперь

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Виллы Соловьева на озере Комо Новость обновлена 20 января 2025, 13:09
Виллы Соловьева на озере Комо. Фото Коллаж "Телеграфа"

Имения "рупора Кремля" стоят несколько миллионов евро каждый

Российский пропагандист Владимир Соловьев уже много лет зарабатывает кровавые рубли ложью об Украине. Эфиры переполнены украинофобскими заявлениями с призывами уничтожить наше государство. На служении Кремлю Соловьеву удалось заработать на роскошное имущество. Также мы рассказывали о личной жизни пропагандиста.

"Телеграф" расскажет, что известно об итальянских виллах пропагандиста.

Виллы Соловьева в Италии

В 2017 году "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального рассказал, что у пропагандиста есть вилла в Италии. Стоимость недвижимости оценивалась в 1 миллиард рублей.

Вилла Соловьева Комо
Вилла Соловьева на озере Комо
Соловьев итальянская вилла
С виллы Соловьева простирается роскошный пейзаж

Это трехэтажный дом с мансардой, покрытый коричневой черепицей на озере Комо в Италии. На территории можно увидеть открытый бассейн, множество деревьев, причал, газоны и несколько нежилых построек. Площадь особняка с прилегающей территорией – 900 квадратных метров.

Соловьев имеет роскошную виллу в Италии
На вилле Соловьева есть открытый бассейн и зеленая зона
В сети показали особняк Соловьева
Имение Соловьева - площадь 900 квадратных метров

В 2019 году стало известно, что Соловьев приобрел еще одну виллу на озере Комо. В этой местности также имеют недвижимость такие мировые звезды как Джордж Клуни, Мадонна, Сильвестр Сталлоне. Имение расположено в провинции Менаджо, которая окружена горами.

Соловьев купил еще одну виллу в Италии
Вторая вилла Соловьева в Италии

Особняк предусматривает 2 дома на участке 37 соток. Основной дом занимает площадь 300 квадратных метров, остальная территория — еще около 100. Поэтому общая площадь имения — 400 квадратных метров. Там есть 5 спален, несколько ванных комнат, сад, домики для гостей, бассейн. Стоимость недвижимости – 1,5 миллиона евро. Интересно, что в соглашении о покупке дома Соловьева отмечали как резидента Италии.

Вилла Соловьева на озере Комо
На территории виллы Соловьева – большой дом
Сколько стоит итальянская вилла Соловьева
Вилла Соловьева стоит 1,5 миллиона евро

Сам пропагандист не отрицал приобретение поместий. Зато говорил, что занимался бизнесом с 90-х и является богатым человеком.

После начала полномасштабного вторжения итальянская полиция арестовала две виллы Соловьева. Пропагандиста расценивали как личность, причастную к войне против Украины.

Также неизвестные пытались поджечь имение пропагандиста и облили его красной краской. В частности, оставили надпись "No war" ("Нет войне"). После этого правоохранители открыли уголовное производство. В то же время в прессе предполагали, что недвижимость Соловьева не застрахована, поэтому неизвестно, получил ли он компенсацию.

На виллу Соловьева в Италии напали
На вилле Соловьева — надпись "Нет войне"
На виллу Соловьева напали
Виллу Соловьева в Италии облили краской

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#Италия #Вилла #Владимир Соловьев