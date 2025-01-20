У російській економіці настала криза: експерт із санкцій назвав три ознаки

Росіяни не хочуть виправляти передумови кризи, тому вона поглибиться

Хоча російська економіка 2024 року показала зростання 3,6%, цього року в економіці РФ можуть статися негативні зміни, викликані санкціями Заходу. І агресору не допоможе навіть колосальний досвід життя під економічними обмеженнями.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він назвав три ознаки того, що криза буде тільки поглиблюватися.

Більш про це читайте у публікації: "Три рішення обмежать здатність Путіна воювати, — уповноважений президента з питань санкцій".

— Росіяни вже відчувають їхній [санкцій] вплив. Картинка, яку державна пропаганда намагається показати, набагато краща, аніж є насправді. В Росії реальна стагфляція. Це означає, що в них економіка, яка не пов'язана з ВПК, скорочується на фоні інфляції, недоступності інвестицій, втрати ринків.

Коли таке було, щоб "Газпром" був збитковим, щоб вугільна промисловість скорочувалася на фоні зростання попиту у світі? Аграрна галузь теж, попри вкрадене в України зерно, зменшується, — називає три ознаки кризи економіки РФ уповноважений президента.

При цьому нормально йдуть справи не тільки у військовій економіці, каже Власюк. Нафтовий напрям 2023 року показав прибутки приблизно на рівні 2022-го, і це попри санкції. Такий собі "привіт" ефективності санкцій.

— Але у російській економіці вже настала криза, і вона буде поглиблюватись, — переконаний експерт з питань санкційної політики. — Тому що, по-перше, будуть нові санкції, по-друге, ефект від санкцій акумулюється. А по-третє, вони не демонструють жодної готовності виправляти передумови.

Росіяни штучно поділили економіку на дві частини — військову і невійськову. Заливають грошима військову, якимось чином намагаються рятувати невійськову, але це об'єктивно не виходить. Єдиний спосіб припинити цей дисбаланс — почати повертати гроші з військової економіки в невійськову, але вони навряд чи це будуть робити, — припустив Владислав Власюк.

Нагадаємо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус назвав "Телеграфу" три індикатори, що Путін поставив хрест на економіці Росії.