Приховувала його від преси: що відомо про чоловіка соратниці Черновецького Кільчицької

Колишня чиновниця не була багатослівною щодо амурних справ

Ірена Кільчицька увійшла в історію української політики як епатажна чиновниця, яка любить гламурні вечірки, елітні автівки та люксові бренди. Вона була заступницею голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького.

Про особисте життя гламурної чиновниці відомо не багато. Детальніше розповість "Телеграф".

З ким перебувала у стосунках Ірена Кільчицька

Політикиня у свої інтерв'ю не розголошувала чоловіків, з якими вступала у стосунки чи шлюб. У лютому 2007 року Ірена народила доньку Моніку, але від кого саме, невідомо. Через рік Кільчицька народила хлопчика. Вона назвала його Марком. Про батька сина політикиня також не говорила.

Кільчицька з Монікою і Марком, фото з мережі

У 2010 році вийшла заміж за французького бізнесмена, на ім'я Марк. На той момент їй було 42 роки. Ірена зазначила, що її обранець — успішний банкір та бізнесмен, який займається інвестиціями та нерухомістю. Вінчання відбулося у російському храмі у Каннах — Михайло-Архангельській православній церкві. Це був перший шлюб як для Ірени, так і для її обранця.

Хоча фото з весілля у мережі немає, політикиня розповідала, що обрала сукню люксового бренду Versace. Гості частувалися стравами французької кухні. Місце на одну персону у Каннах вартувало на той час майже 100 євро. На весілля приїхали рідні та найближчі друзі чиновниці.

Ірена Кільчицька виходила заміж у 2010 році, фото "Гордон"

Кільчицька розповідала, що вони з коханим живуть у різних країнах і не планують з'їжджатися. Чоловік мав бізнес у Франції, тому повинен був там залишатися. Вони бачилися лише на вихідних. Медовий місяць подружжя проводило у Німеччині та Франції. Колишня чиновниця не носила обручки після заміжжя, оскільки їй це не подобалось.

Окрім цього, Кільчицька укладала з чоловіком шлюбний контракт. Ініціатором договору була сама політикиня. Відповідно до нього, за Іреною залишалися усі її квартири, будинки, автівки та ділянки. Вона зазначала, що не хоче "залишитися з розбитим серцем, у сльозах, соплях і біля розбитого корита".

Кільчицька підписувала шлюбний контракт з французом, фото з мережі

Водночас діти — Марк і Моніка — залишилися на прізвищі Кільчицької. У документах Ірена була зареєстрована матір'ю-одиначкою, щоб ніхто не судився з нею за дітей. Ексчиновниці допомагали доглядати за дітьми дві няні.

У 2015 році Кільчицька стала багатодітною мамою. У неї народилися двійнята — Матильда і Марсель. Жінка натякала, що робила процедуру ЕКО. Батьком двійнят, ймовірно, став її французький чоловік. Водночас Кільчицька відповіла на закиди щодо фіктивності її шлюбу з французом. Вона розвіяла такі чутки.

Ірена Кільчицька зі всіма своїми дітьми

"Мій шлюб із французьким бізнесменом — більш реалістичний, романтичний і практичніший, ніж половина шлюбів українських політиків. Крім того, запевняю, що у разі розлучення жодний бруд у ЗМІ не потрапить", — розповідала вона.

У 2018 році Кільчицька зазначила, що їй комфортніше жити без чоловіка. Тож невідомо, чи колишня посадовиця ще перебуває у шлюбі з іноземцем.

Кільчицька з Марсель та Матильдою, фото "Гордон"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мала у молодості Ірена Кільчицька. Вона завжди надавала перевагу яскравому вбранню.