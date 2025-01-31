Россияне похитили необычную елку за 20 миллионов, доставленную из оккупированной Горловки (фото)

Доставка ели не состоялась якобы из-за логистических трудностей

Угольную елку, подаренную российскому городу Кузбассу в Кемеровской области из временно оккупированной Горловки в Донецкой области могли похитить. Она стоит около 20 миллионов рублей.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. В конце декабря власти Кузбасса сообщили, что из оккупированной Горловки в регион отправили семиметровую ель, изготовленную из угольных брикетов.

Ее планировали установить в одном из городов, предположительно в Прокопьевске. Однако, как пишет NGS42.RU, в начале января подарок мог быть похищен на одной из гонок.

Местные чиновники заявили изданию, что доставка ели не состоялась из-за логистических трудностей, "связанных с транспортировкой через территорию специальной военной операции". Но где сейчас находится ель и когда она прибудет на место, они не уточнили.

Угольная ель оценивалась примерно в 20 миллионов рублей. Сообщалось, что инсталляция должна была подчеркнуть важность угольной отрасли и поддержку традиций.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне приступили к масштабной добыче руды на временно захваченной территории Запорожской области. По предварительной информации, вблизи села Веселое, что в 15 километрах от Токмака, развернуты масштабные работы по открытой добыче полезных ископаемых.