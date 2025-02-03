Армен "Горловський" помер після замаху в Москві: росЗМІ

Першу допомогу йому надавали місцеві після вибуху

Кримінальний авторитет із Донецької області Армен "Горлівський" Саркісян, який постраждав під час вибуху в ЖК "Алые Паруса" в Москві, помер у реанімації. Лікарі кілька годин намагалися його врятувати.

Про це пишуть російські ЗМІ. Водночас Telegram-канал SHOT повідомляє, що Саркісян помер у реанімації Боткінської лікарні.

Більше про нього ви можете дізнатись із матеріалу "Телеграфа": "У лікарні після вдалого замаху помер кримінальний авторитет часів Януковича. Що відомо про Армена "Горловського".

Зазначається, що першу допомогу Саркісяну надали місцеві жителі, які одразу після вибуху намагалися зупинити кровотечу.

Саркісян народився у Вірменії, трохи згодом родина переїхала до Горлівки. На початку грудня минулого року СБУ та Нацполіція України оголосила Армену Саркісяну підозру у створенні бойового угруповання.

Передісторія

Вдень 3 лютого в елітному ЖК "Червоні вітрила" у Москві прогриміли вибух, попередньо, у холі будівлі. Це була граната чи саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за замахом на Армена Саркісяна може стояти Служба безпеки України. Про це нам стало відомо із власних джерел.