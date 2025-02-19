Не говорить про війну та показує розкішне життя: що відомо про старшу доньку ексмера Харкова Добкіна

Донька політика мешкає за кордоном

Скандальний політик, колишній голова Харкова Михайло Добкін під час повномасштабної війни рідко виходить на зв'язок. Він поширював світлину у військовій формі, але з'ясувалось, що ексчиновник ніде не служить. А от донька політика — Алла — активно проявляється у соціальних мережах.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення росіян Добкіна побажала, щоб українці були добрішими. Також вона написала, щоб у кожному дому був спокій та дитячий сміх.

Напередодні великого вторгнення Добкіна бажала всім бути добрішими

А от 24 лютого 2022 року блогерка написала: "Коли цей жах закінчиться" і зазначила, що буде відновлювати Харків "своїми руками". Натомість жінка не засудила країну-окупантку у цьому дописі.

Добкіна казала, що своїми руками відбудовуватиме Харків

А вже через місяць донька ексмера Харкова перебралась у Стамбул з сином. Жінка показувала себе з відпочинку, поширювала світлини з модних фотосесій і продовжила записувати пісні. Пізніше в Туреччину переїхала й мама Алли.

Добкіна переїхала в Туреччину на початку повномасштабної війни, фото з її інстаграму

Добкіна не засуджувала Росію за війну, фото з її інстаграму

Добкіна з мамою і сином в Туреччині, фото з її інстаграму

Добкіна не згадує про війну Росії проти України на своїй сторінці в інстаграмі. У неї немає дописів про збори на ЗСУ чи нагадувань про страшні злочини терористичної держави. Натомість Алла постійно показує себе на елітних курортах, у брендовому вбранні та ресторанах. Блогерка демонструє безтурботне та щасливе життя, ніби війни немає.

Добкіна відпочиває за кордоном, фото з її інстаграму

Добкіна не поширювала дописів про злочини Росії, фото з її інстаграму

У жовтні 2023 року відзначила 30-річчя та влаштувала пишне святкування. Достеменно невідомо, де вона святкувала день народження: в Україні чи за кордоном. На святі була мама, брат і батько Алли. Користувачів мережі спантеличив поцілунок Добкіна з донькою в губи.

Добкіна з братом і мамою на своєму дні народженні, фото з її інстаграму

Добкіна влаштувала святкування 30-річчя, фото з її інстаграму

Алла поцілувалась з батьком в губи, фото з її інстаграму

У травні 2024 року Алла оприлюднила фото з округлим животом, повідомивши про свою вагітність. Тепер донька Добкіна стала мамою двох дітей.

Добкіна була вагітна вдруге, фото з її інстаграму

Добкіна народила другу дитину, фото з її інстаграму

Зараз Алла продовжує мешкати в Туреччині з дітьми та мамою. А окремі дописи жінки супроводжуються російськими піснями, зокрема Artik & Asti і Олексія Чумакова.

Добкіна поширює пісні російських співаків, фото з її інстаграму

Добкіна поширює російську музику в соцмережах, фото з її інстаграму

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