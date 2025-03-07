В российском цирке трибуны обрушились вместе со зрителями (видео)

Три несовершеннолетних ребенка получили серьезные травмы

Перед началом представления в цирке-шапито "Скиф" в городе Нефтегорске Самарской области обрушились трибуны. По предварительным данным, травмы получили около двадцати человек, среди которых есть дети.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел перед первым из трех запланированных выступлений. На мероприятие пришло около 300 зрителей. Очевидцы рассказывают, что услышали громкий треск, после чего шесть рядов со зрителями секции трибун рухнули, а люди упали с высоты около трех метров.

"Конструкция стояла на льде. Во время начала спектакля включили обогрев, что спровоцировало его падение", — сообщает ряд российских изданий.

В зале началась паника, дети кричали, несколько человек получили серьезные травмы. Таких — пять человек, среди них 3 несовершеннолетних ребенка.

Следственный комитет РФ по Самарской области уже сообщил, что по указанному факту возбуждено дело по одной из статей Уголовного кодекса — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Самаре были жестоко убиты бывший мэр города и его жена. Подозреваемым по делу внук чиновника.