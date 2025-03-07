Автор "Відьмака" видасть свій новий роман в Росії швидше за інші країни: що відбувається

В Росії книга вийде навіть швидше за англомовне видання

Російське видавництво АСТ (відоме випуском книжок з антиукраїнськими наративами) заявило про вихід книги "Роздоріжжя круків" із циклу про Відьмака відомого польського письменника-фантаста Анджея Сапковського.

Відповідний допис з’явився на сайті АСТ.

Окрім самого факту випуску книги в Росії, несподіванкою також стало те, що російський переклад книги вийде швидше за англомовне видання та переклади в інших країнах. У РФ книга з’явиться у квітні цього року, у той час як інші закордонні видання заплановані на вересень.

У коментарях на сторінці ФБ українського фантаста Володимира Аренєва, який оприлюднив цю новину, точиться жвава дискусія, чим викликана така досить несподівана для українських фанів Сапковського ситуація.

Дехто вважає, що Сапковському гроші важливіші за імідж, інші підозрюють, що АСТ могло "спіратити" книгу. Висувається також припущення, що Сапковський міг укласти контракт про видання книги в Росії до початку широкомасштабної війни в Україні, а тепер мусить виконувати його умови.

Дописувачів також вразила обкладинка книги, презентована АСТ. Її вигляд, м’яко кажучи, досить далекий від естетичного ідеалу.

Наразі Аренєв пише, що фінал цієї ситуації відкритий, а дописувачі вважають, що багато стане зрозумілим, коли з коментарем вийде сам автор "Відьмака".

Анджей Сапковський (76 років) – один з найвідоміших наразі фентезійних авторів у світі. Його цикл романів про Відьмака став бестселером сам по собі, а додатковий поштовх популярності отримав після виходу серії ігор на базі книжок Сапковського. Згодом популярності Сапковському додав і серіал із всесвіту Відьмака, який зняв Netflix. Зараз проходять зйомки 4 сезону серіалу. Рік тому Сапковський дав інтерв’ю українським фанатам, під час якого було зібрано пожертви українським "Госпітальєрам".

Раніше "Телеграф" також писав, що у відомій київській книгарні продають антиукраїнську книгу про Бандеру. Через це розгорівся великий скандал.