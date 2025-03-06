У Росії непереможного боксера-чемпіона затримали із білим порошком

У спортсмена виявили пакетик із білим порошком

У четвер, 6 березня, у Москві (Росія) затримали дагестанського боксера Рустама Ісмаїлова. Чемпіона РФ з боксу підозрюють у зберіганні та вживанні наркотиків.

Про це повідомляє Mash. Під час затримання Рустам був у масажному салоні.

"Непереможений боксер з Дагестану Рустам Ісмаїлов затриманий за підозрою у зберіганні та вживанні наркотиків у Москві. З білим порошком він грав у процесі відвідування, скажімо так, масажного салону.

За даними Mash, боєць перебував у б’юті-спа "Азія" на Пресненській набережній. Співробітники побачили у нього пакетик із білим порошком та викликали поліцію. Речовину відправили на експертизу, а Ісмаїлова — у відділ на допит", — йдеться у повідомленні.

Ісмаїлов — чемпіон Росії з боксу. У лютому 2025 року він провів бій у Стамбулі (Туреччина) проти уродженця Донецька Станіслава Каштанова та здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про тимчасове визнання World Boxing у статусі міжнародної федерації у рамках олімпійського руху. Нагадаємо, ще 2023 року МОК виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов.