Неповного оточення не буває

Курське угруповання українських військ в "акруженії" ! Або знову кілька слів про терміни.

На сьогоднішній день російська пропаганда та низка українських геніїв тактики та стратегії, які не мають повноважень повідомляти про актуальну ситуацію на фронті, але активно коментують ці питання, навіть коли їх не питають, розносять дивовижну брехню про оточення, або як люблять говорити російські маргінали з IQ не вище 88 — "котьол". Кумедно, але цей маргінальний термін, "котьол", дуже активно застосовується і поряд наших "воєнкорів" та інших корисних равликів.

Для початку невеликий лікнеп.

Історії про "котли" я чую з 2022 року і регулярно намагаюся пояснювати нашим журналістам, що якщо ви висвітлюєте тему війни, то будьте ласкаві, користуйтесь термінологією правильно. А тепер, що таке оточення?

Відповідно до військової науки оточення може бути тактичного та оперативного рівня.

Наприклад, оперативне оточення — це положення підрозділу, коли він ізольований від основної групи військ, унаслідок чого не може отримувати постачання, або забезпечити собі вихід із зони ізоляції, але має волю маневру.

Тобто, "оперативне оточення" це якби Курська зона контролю в нинішньому її стані була б повністю оточена, траса Н-07 фізично перерізана, але в самій зоні залишалися б СОУ, які могли б вільно переміщатися в її межах для відображення атак противника — мали б свободу маневру.

Таким чином, зона контролю в КО зараз не перебуває в оперативному оточенні і застосування цього терміна не тільки неправильне, а й є підіграванням російській пропаганді, яка розповсюджує маніпуляції в рамках загального ланцюжка ІПСО щодо подій у цій операційній зоні.

Так само зауважу, не буває напівоточення, недооточення, майже оточення, ось-ось оточення. Оточення або є, або немає, воно або тактичне, або оперативне. Решта – низько інтелектуальна гра слів.

А тепер запитуємо себе – оточення в Курській області є? Ні. Хтось скаже, що противник має вогневий контроль над трасою Н-07, і це нібито фактор оточення. Премію Дарвіна цьому генію, оскільки вогневий контроль – це серйозна проблема для постачання, але не фізичне перерізання логістики, що дозволяє здійснити вихід.

Оточення — це коли ВИХІД НЕМОЖЛИВО здійснити. Капслоком буде зрозуміліше?

Повторюся, по зоні БД вогневий контроль у РВВ є за багатьма локаціями. То що, Покровськ в оточенні? Часів Яр в оточенні? Білогорівка в оточенні? Дніпроенергія в оточенні? Константинопіль в оточенні? Продовжувати, "експерти"?

Отож і воно. А тепер щодо ситуації.

РОВ сконцентрували у КО угруповання чисельністю 60 тисяч. На сьогодні введено в дію північнокорейські підрозділи для посилення штурмів. Своєю чергою, за повідомленнями західних ЗМІ та російських "воєнкорів" у КО зосереджено до 10 тисяч українських військ. Правда це чи ні, мені невідомо, але з цих даних кількісне співвідношення 6 до 1.

Раніше я вже наголошував на тому, що Путін поставив перед генералом Лапіним жорсткий дедлайн – до 9 травня повернути контроль над КО. Цей дедлайн був поставлений акомпанементом під припинення постачання озброєнь зі США, а також передачі розвідувальної інформації. Саме в момент припинення передачі розвідформації і розпочалася основна активізація РОВ у КО, так само як Авдіївський наступ у РОВ у жовтні 2023 року розпочався акомпанементом під блокування допомоги Україні в Конгресі.

Сьогодні Україна в процесі диверсифікації допомоги США, за рахунок європейських партнерів і щойно цей процес було запущено, ситуація у КО дещо стабілізувалася. Хоча шкоди було завдано серйозної і ситуація дуже складна, але й близько не є оточенням.

Тому, так, ситуація складна, завдяки нашому "дуже надійному" партнеру, але говорити про ті апокаліптичні сценарії, які описуються низкою персоналій, поки що не доводиться.

Джерело — Telegram Олександр Коваленко.