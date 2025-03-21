Список об'єктів в Україні, по яким не повинна бити Росія: Веніславський пояснив, чому це потрібно

Україні важливо убезпечити від атак інфраструктуру та енергетику, які росіяни регулярно тероризують протягом двох років

Україна формує список об'єктів інфраструктури, по яких Росія не повинна буде бити у разі укладення домовленості про 30-денне "енергетичне перемир'я", оскільки це потрібно для контролю дотримання припинення вогню. Передача росіянам такого списку не несе жодної загрози національній безпеці, оскільки Росія знає про існування та розташування всіх таких об'єктів.

Про це розповів депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі "Суспільному". За його словами, якщо обидві сторони не складуть відповідні списки, буде важко зрозуміти, чи порушено було режим перемир'я.

"Наші інфраструктурні об’єкти точно не є таємницею для Росії, так само як і їхні об’єкти не є таємницею для нас", – сказав він.

Веніславський додав, що секретні об'єкти будуть зберігатися в секреті. Україні важливо убезпечити від атак інфраструктуру та енергетику, які росіяни регулярно тероризують протягом двох років. Загалом питання створення таких списків виникло, оскільки президент США Дональд Трамп та мешканець Кремля Володимир Путін по-різному трактують домовленість про перемир'я. Кремль наполягає на забороні ударів тільки по енергетичним об'єктам, Білий дім вимагає від росіян не чіпати будь-яку інфраструктуру – енергетику, транспорт, газопостачання та навіть об’єкти охорони здоров’я.

"Ваші запитання є наслідком двоякого розуміння домовленості, яка була досягнута між Путіним і Трампом. Якщо подивитися російські й американські заяви, то росіяни звертають увагу лише на об’єкти енергетичного спрямування, а Трамп у своїх заявах і дописах говорить, що мова йшла загалом про інфраструктурні об’єкти, тобто транспортну, газову, енергетичну інфраструктуру, також охорону здоров’я… Якщо цього (списку) не зробити, Росія може заявити, що якісь об’єкти просто не входили до переліку, і тому їх можна було атакувати", – резюмував нардеп.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Але тільки за умови, що Росія також припинить бити по українській енергетиці. Розмова відбулася через день після того, як Путін у розмові з Трампом висловив готовність обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України, але не погодився на повне припинення вогню.

Як відомо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої було схвалено припинення ударів далекобійною зброєю по об’єктах енергетичної інфраструктури. Відразу після цього росіяни розпочали масштабну атаку по Україні з використанням близько 150 дронів.