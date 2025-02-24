Російський актор Єфремов зірвав достроковий вихід на волю. У колонії у нього знайшли заборонений предмет

У камері путініста знайли телефон

Російський актор і прихильник кремлівського режиму Михайло Єфремов, який у 2020 році сів за ґрати після п'яної смертельної ДТП, знову відзначився. Попри всі свої старання вдавати зразкового ув’язненого, він примудрився зірвати власні шанси на умовно-дострокове звільнення (УДЗ).

У його камері знайшли заборонений телефон. І не якийсь там старенький кнопковий, а сучасний смартфон, якого в колонії бути не мало б. Це автоматично зменшує шанси на вихід на свободу раніше строку. Про це пише пропагандистський Телеграм-канал.

Як телефон потрапив до нього – загадка, але, знаючи російську "зону", можна лише здогадуватися про корупційні схеми або інші "чудеса" місцевої системи. Тепер достроково вийти із в’язниці Єфремов зможе лише якщо докаже, що це не його смартфон і він не має до нього ніякого відношення.

Цікаво, що свого часу Єфремов намагався грати в "опозицію", але після вторгнення Росії в Україну швиденько став "за своїх" і навіть хотів піти воювати проти України взамін на своє досторокове звільнення. Підтримка путінського режиму, як бачимо, не допомогла йому уникнути проблем навіть у тюрмі.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов, перебуваючи за кермом свого автоЮ виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з фургоном. Водій вантажівки загинув. За результатами експертизи, актор був у стані алкогольного сп’яніння. Йому присудили 7 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає небінарна дитина Єфремова. У путініста 6 дітей від 5 різних шлюбів, проте одна з дочок особливо відрізняється – вона вирішила стати чоловіком.