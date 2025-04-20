У Росії однією кулею самоліквідувалися двоє солдатів: як це сталося

Є кілька версій події

В одній із російських військових частин під Санкт-Петербургом виявили два трупи військових, які були смертельно поранені одним пострілом. В одного куля пройшла навиліт, в іншого застрягла в м’яких тканинах.

Тіла були виявлені вранці після події. Про це повідомляє одне із місцевих видань.

За цим фактом військова прокуратура проводить розслідування. За однією з версій подій, солдат-строковик хотів накласти на себе руки і, таким чином, "вирішити всі свої проблеми в сім’ї та особистому житті". Йому спробував завадити контрактник. В результаті перший зробив постріл і загинули обидва. Контрактник помер другим.

За другою версією, інцидент стався, коли солдат-строковик перезаряджав зброю у присутності військовослужбовця за контрактом. Тобто міг статися нещасний випадок.

Однак не виключається також варіант нестатутних відносин. На перевірку цієї версії, як зазначається, потрібно більше часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мертвих "вояк" з бригади, відомої воєнними злочинами, знайшли в трунах на смітнику в Челябінську. Тіла повинні були доставити до Новосибірська, проте як передбачається, внаслідок помилки чи недбалості чиновників, труни опинилися на сміттєзвалищі.