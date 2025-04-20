В России одной пулей самоликвидировались двое солдат: как это произошло

Есть несколько версий происшествия

В одной из российских воинских частей под Санкт-Петербургом обнаружили два трупа военных, которые были смертельно ранены одним выстрелом. У одного пуля прошла навылет, у другого застряла в мягких тканях.

Тела были обнаружены утром после происшествия. Об этом сообщает одно из местных изданий.

По данному факту военная прокуратура проводит расследование. По одной из версий событий, солдат-срочник хотел покончить с собой и, таким образом, "решить все свои проблемы в семье и личной жизни". Ему попытался помешать контрактник. В результате первый произвел выстрел и погибли оба. Контрактник умер вторым.

По второй версии, инцидент произошел, когда солдат-срочник перезаряжал оружие в присутствии военнослужащего по контракту. То есть, мог произойти несчастный случай.

Однако не исключается также и вариант неуставных отношений. На проверку этой версии, как отмечается, потребуется больше всего времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мертвых "вояк" из бригады, известной военными преступлениями, нашли в гробах на помойке в Челябинске. Тела должны были доставить в Новосибирск, однако как предполагается, в результате ошибки или халатности чиновников, гробы оказались на свалке.