Бросила ради него карьеру и всю жизнь находится в тени: как выглядит жена кремлевского вруна Лаврова

В браке у Лаврова родилась единственная дочь Екатерина

Кремлевский врун Сергей Лавров, который занимает должность министра иностранных дел Российской Федерации, более 50 лет состоит в браке с женой Марией. Хотя есть информация, что дипломат ведет двойную жизнь и у него есть любовница.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Мария Лаврова и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности из личной жизни лизоблюда Путина.

Мария Лаврова — как выглядит жена Сергея Лаврова и что о ней известно

В открытом доступе информации о супруге российского министра крайне мало, поскольку Мария не ведет публичную жизнь, социальные сети и крайне редко появляется с мужем на публике.

Согласно данным, Мария Александровна, родилась 4 апреля 1950 года в Москве. После окончания школы она стала студенткой Московского педагогического института, где получила диплом по специальности "филология".

В студенческие годы Мария и встретила Сергея Лаврова и когда он был на третьем курсе МГИМО, они поженились. В браке у них родилась единственная дочь Катерина.

Сергей Лавров вместе с женой и дочерью

Сразу после окончания института Лавров начал строить дипломатическую карьеру и Мария везде следовала за ним. Некоторое время пара жила на Шри-Ланке, где Сергей Лавров стажировался в посольстве СССР, а вот филологические навыки его жены там не особо требовались. Затем Лавровы переехалиотправились в Нью-Йорк, где Мария устроилась библиотекарем в советское постпредство при ООН. Также супруга кремлевского вруна помогала женам новоприбывших советских дипломатов осваиваться в США.

Единственная дочь Сергея Лаврова

Но затем ей пришлось пожертвовать своей карьерой ради семьи, поскольку работа мужа была связана с постоянными командировками, а значит сменами места жительства. На публичных мероприятиях Мария появлялась редко с супругом, предпочитая всю жизнь оставаться в его тени.

Жена Лаврова всю жизнь находится в его тени

Сейчас Мария Лаврова продолжает вести закрытый образ жизни, о ее месте работы ничего неизвестно, хотя в сети писали, что жену путинского подхалима устроили на небольшую должность в МИДе РФ. Жена Лаврова предпочитает не общаться с прессой, зато ее супруг активно продолжает продвигать кремлевские нарративы, особенно с начала полномасштабной войны. На международных мероприятиях Сергей Лавров при каждой возможности врет о "нацистах" в Украине, а также "биолабораториях" и прочей путинской пропаганде.

Сергей Лавров в браке более 50 лет, Фото:Getty Images

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