Подивіться, як українські військові пройшли парадом у серці Лондона: їх привітав сам король

Всього участь в параді у Лондоні взяли всього 10 українських військовослужбовців

Українські військовослужбовці урочисто пройшли парадом у центрі Лондона з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни в Україні. Під час офіційної церемонії, яка відбулася за участі королівської родини, українську колону зустріли гучними оплесками, а король Чарльз III особисто віддав їм честь.

Про це повідомляє видання "The Telegraph". Марш відбувався у самому серці британської столиці – на вулиці Мелл, що веде до Букінгемського палацу. Присутні тепло підтримали українських військових, що сигналізує про непохитну підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Українські військові на параді в Лондоні. REUTERS/Jaimi Joy/Pool

Судячи з відеокадрів, опублікованих виданням, у параді взяли участь десять українських військовослужбовців.

🔴 Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія, ймовірно, передала Україні весь наявний парк 155-мм самохідних артилерійських установок AS90, яких у Збройних силах країни нараховувалося близько 80 одиниць. Зараз жодна з цих САУ не числиться в бойовому складі британської армії, що може свідчити про їх повну передачу українській стороні.