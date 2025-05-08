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Відповідь за ящик морозива? Сі Цзіньпін привіз Путіну дивний подарунок (відео)

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Сі Цзіньпін привіз Путіну подарунок Новина оновлена 08 травня 2025, 14:24
Сі Цзіньпін привіз Путіну подарунок. Фото Колаж "Телеграфу"

Сі Цзіньпін вирішив проблему музики для Путіна

Сі Цзіньпін прибув у Кремль не з пустими руками — члени його делегації принесли для Путіна грамофон та різьблений столик. Схоже, це символічна відповідь на ящик морозива, який раніше дарував російський президент.

Офіційна зустріч лідерів відбулася сьогодні в Москві, куди Сі Цзіньпін прибув для участі в святкуванні Дня перемоги. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Телеграм-канал "Правда Геращенко" припустив, що грамофон від Сі Цзіньпіна може мати іронічний підтекст. Особливо після виходу з Росії сервісу Spotify, уповільнення роботи YouTube та відключення інтернету на час святкових урочистостей. "Буде на чому в Кремлі "Катюшу" послухати чи німецькі трофейні платівки", — зазначає канал.

Крім видимих подарунків, делегація доставила до Кремля також інші сувеніри. Вони були ретельно упаковані в ящики, тому їхній вміст залишився невідомим для преси.

Між лідерами двох країн існує своєрідна "традиція" — дарувати одне одному незвичні подарунки. Раніше Путін особисто привозив китайському колезі ящик російського морозива під час зустрічі в Душанбе.

Також відомо про обмін іншими дарунками: старовинною арфою гуцінь, глиняною статуеткою з обличчям Путіна, сибірськими горіхами та медом.

Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Росію у березні 2023 року. Нинішній візит припав на підготовку до параду 9 травня, який проходитиме з посиленими заходами безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи будуть Янукович та Асад на параді 9 травня. У мережі мають сумніви, чи живі вони.

Теги:
#Парад #Володимир Путін #Сі Цзіньпін #Подарунки