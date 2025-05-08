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Ответ за ящик мороженого? Си Цзиньпин привез Путину странный подарок (видео)

Автор
Наталья Кухарик
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Си Цзиньпин привез Путину подарок Новость обновлена 08 мая 2025, 14:24
Си Цзиньпин привез Путину подарок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Си Цзиньпин решил проблему музыки для Путина

Си Цзиньпин прибыл в Кремль не с пустыми руками – члены его делегации принесли для Путина граммофон и резной столик. Похоже, это символический ответ на ящик мороженого, который раньше дарил российский президент.

Официальная встреча лидеров прошла сегодня в Москве, куда Си Цзиньпин прибыл для участия в праздновании Дня победы. Об этом сообщают российские СМИ.

Телеграмм-канал "Правда Геращенко" предположил, что граммофон от Си Цзиньпина может иметь иронический подтекст. Особенно после выхода из России сервиса Spotify, замедления работы YouTube и отключения интернета во время праздничных торжеств. "Будет на чем в Кремле "Катюшу" послушать или немецкие трофейные пластинки", — отмечает канал.

Кроме видимых подарков, делегация доставила в Кремль другие сувениры. Они были тщательно упакованы в ящики, поэтому их содержание осталось неизвестным для СМИ.

Между лидерами двух стран существует своеобразная "традиция" — дарить друг другу необычные подарки. Ранее Путин лично привозил китайскому коллеге ящик российского мороженого во время встречи в Душанбе.

Также известно об обмене другими подарками: старинной арфой гуцинь, глиняной статуэткой с лицом Путина, сибирскими орехами и медом.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Россию в марте 2023 года. Нынешний визит пал на подготовку к параду 9 мая, который будет проходить с усиленными мерами безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, будут ли Янукович и Асад на параде 9 мая. В сети сомневаются, живы ли они.

Теги:
#Парад #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Подарунки