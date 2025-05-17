Наскільки Росія залежить від Китаю: політолог назвав два сценарія

Кремль має простір для маневру

Росія багато в чому може триматися під тиском санкцій Заходу завдяки підтримці Китаю. Однак, якщо Пекін передумає підтримувати Москву, то в політиці Кремля можуть відбутися істотні зміни.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Олексій Якубін. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Ляпас Китаю? Як вчинок Путіна може вплинути на війну та переговори

"Ми ж розуміємо, що Росія значною мірою обходить санкції завдяки підтримці з боку Китаю. Це дає їй простір для маневру. Але якщо позиція Пекіна зміниться, то хоче Москва чи ні, їй доведеться коригувати й власну політику", — сказав він.

На думку Якубіна, можливі два варіанти, які залежать від того, наскільки сильний вплив має Китай на Росію.

Перший сценарій – Пекін має дуже сильний, але не повний вплив. У цьому випадку Москва залишить за собою певну автономність у прийнятті рішень, а Сі Цзіньпін займе спостережну позицію, іноді проявляючи дипломатичну активність.

Другий сценарій передбачає те, що Пекін займає обережну позицію, оскільки спочатку хоче залагодити проблеми зі США. Якубін упевнений, що в цьому випадку Китай розпочне активну дипломатичну роботу, як тільки відбудеться потепління з Вашингтоном. Політолог каже, що в той же момент пролунають повідомлення на підтримку всіх мирних ініціатив за участю України та Росії, включаючи 30-денне припинення вогню.

Як повідомлялося раніше, американський президент Дональд Трамп дозволив Росії ухилитися від ультиматуму західних країн. Вона мала погодитися на припинення вогню або отримати жорсткі санкції. Однак тепер їх не введуть доти, доки Трамп не поговорить із Путіним.