Насколько Россия зависит от Китая: политолог назвал два сценария

У Кремля есть пространство для маневра

Россия во многом может держаться под санкционным давлениям Запада благодаря поддержке Китая. Однако если Пекин передумает поддерживать Москву, то в политике Кремля могут произойти существенные перемены.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Алексей Якубин. Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Пощечина Китаю? Как поступок Путина может повлиять на войну и переговоры

"Мы же понимаем, что Россия в значительной степени обходит санкции благодаря поддержке со стороны Китая. Это дает ей пространство для маневра. Но если позиция Пекина изменится, то хочет того Москва или нет, ей придется корректировать и собственную политику", — сказал он.

По мнению Якубина, возможно два варианта, который зависят от того, насколько сильное влияние имеет Китай на Россию.

Первый сценарий — Пекин имеет очень сильное, но не полное влияние. В этом случае, Москва оставит за собой определенную автономность в принятии решений, а Си Цзиньпин займет наблюдательную позицию, иногда проявляя дипломатическую активность.

Второй сценарий предусматривает то, что Пекин занимает осторожную позицию, поскольку сперва хочет уладить проблемы с США. Якубин уверен, что в этом случае Китай начнет активную дипломатическую работу как только произойдет потепление с Вашингтоном. Политолог говорит, что в тот же момент прозвучат сообщения в поддержку всех мирных инициатив с участием Украины и России, включая и 30-дневное прекращение огня.

Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп позволил России увернуться от ультиматума западных стран. Она должна была согласиться на прекращение огня или получить жесткие санкции. Однако теперь их не введут до тех пор, пока Трамп не поговорит с Путиным.