Відповідь Путіна "не закінчена": у США говорять про масовану атаку на Україну, названі строки та можливі цілі

"Відплата", ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей

Масована атака на Україну, яку Росія провела 6 травня, ймовірно, не була остаточною відповіддю Путіна на операцію "Павутина". У США попереджають про загрозу у "найближчі дні".

Про це пише Reuters, посилаючись на американських чиновників. Вони, як пишуть журналісти, вірять у те, що "відплата Путіна" нібито ще не була реалізована "всерйоз", мовляв, відповідь РФ може бути "значним багатостороннім ударом".

Строки "повної" російської відповіді незрозумілі, проте одне джерело повідомило, що вона "очікується протягом кількох днів". Другий американський чиновник сказав, що "відплата", ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей, включаючи ракети та безпілотники.

"Атака Москви буде "асиметричною", тобто її підхід і цілі не будуть відображати удар України по російських військових літаках минулого тижня", — сказав один зі співрозмовників.

Також співрозмовники видання назвали можливі цілі потенційних майбутніх ударів РФ.

"Західне дипломатичне джерело сказало, що, хоча відповідь Росії, можливо, вже почалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, у спробі послати чіткий сигнал Києву. Інший, високопоставлений, західний дипломат очікував подальшого руйнівного нападу Москви: "Це буде величезне, жорстоке та нещадне", — йдеться у матеріалі.

Експерт з Росії у Фонді Карнегі Майкл Кофман сказав, що, на його очікування, Москва може спробувати вдарити по СБУ, за операцію "Павутина".

"Швидше за все, вони спробують завдати удару у відповідь по штаб-квартирі (СБУ) або іншим будівлям регіональних розвідувальних управлінь", — сказав Кофман, додавши, що Росія також може націлитись на українські оборонні виробничі центри.

Проте Кофман припустив, що можливості Росії для удару у відповідь можуть бути обмежені, оскільки вона вже кидає більшу частину своєї військової могутності на Україну.

"Загалом, здатність Росії суттєво посилити удари порівняно з тим, що вона вже робить – і намагається зробити протягом останнього місяця – досить обмежена", – сказав він.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела блискучу операцію на території Росії під назвою "Павутина". Внаслідок неї, за даними СБУ, Україна вразила понад 40 літаків стратегічної авіації РФ. Сам Путін не відреагував на удар, однак президент США назвав операцію "Павутина" причиною останнього масованого удару по Україні.

"Ну, вони дали Путіну привід втрутитися і вчора (6 червня, — ред.) вночі рознести їх вщент. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив (удари по аеродромах РФ — ред.), я сказав: "Ось і почалося, тепер буде удар", — заявив Трамп 6 червня.

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