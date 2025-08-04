У Росії закрили небо над полігоном "Капустін Яр" і зробили грізну заяву

Небо над полігоном буде закрито чотири дні

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про виведення "в потрібні місця" атомних підводних човнів Росія закрила повітряний простір над полігоном "Капустін Яр" в Астраханській області. Звідти раніше відбувалися запуски ракети "Орєшнік".

Інформація про перекриття частини повітряного простору було оприлюднено на сайті Федерального управління авіації США (FAA). Заборона на польоти у вказаному регіоні буде чинною з 4 по 8 серпня.

Як відомо, FAA публікує нотатки під назвою NOTAM (Notice to Airmen — повідомлення авіаперсоналу), які створюються для цивільної авіації для уникнення непередбачуваних інцидентів. Це стосується не лише військових випробувань, а й усього іншого, що може загрожувати польотам. Це дуже звичайне явище і в деяких випадках за добу їх може бути кілька десятків для кожної конкретної області.

На карті, яка з’явилася в мережі, показано, що нинішній NOTAM закриває повітряний простір не лише над Капустиним Яром, а й над сусідніми населеними пунктами.

Росіяни заборонили літати над Капустіним Яром

У деяких ЗМІ це пов’язують із ймовірністю нових запусків балістичних ракет по Україні. Проте експерти у цьому випадку рекомендують спостерігати за поведінкою посольств країн союзників. Наприклад, таку рекомендацію дав військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі 24 каналу.

На тлі цього, МЗС Росії повідомило, що країна більше не дотримуватиметься мораторію на заборону на розгортання ракет середньої та малої дальності. Втім, голова відомства Сергій Лавров ще у грудні минулого року попереджав, що Москва планує вийти із цієї угоди.

Водночас воєнний кореспондент Богдан Мірошников каже, що закриття неба може бути пов'язане з візитом представників США до Росії та України.

Як повідомлялося раніше, росіяни 21 листопада 2024 року завдали удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося про те, що йдеться про РС-26 "Рубіж", однак у той же день Путін заявив, що була застосована новітня ракета середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному виконанні.

За українськими даними, ракета була оснащена навчальною боєголовкою.