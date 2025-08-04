У Росії закрили небо над полігоном "Капустін Яр" і зробили грізну заяву
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Небо над полігоном буде закрито чотири дні
На тлі заяв президента США Дональда Трампа про виведення "в потрібні місця" атомних підводних човнів Росія закрила повітряний простір над полігоном "Капустін Яр" в Астраханській області. Звідти раніше відбувалися запуски ракети "Орєшнік".
Інформація про перекриття частини повітряного простору було оприлюднено на сайті Федерального управління авіації США (FAA). Заборона на польоти у вказаному регіоні буде чинною з 4 по 8 серпня.
Як відомо, FAA публікує нотатки під назвою NOTAM (Notice to Airmen — повідомлення авіаперсоналу), які створюються для цивільної авіації для уникнення непередбачуваних інцидентів. Це стосується не лише військових випробувань, а й усього іншого, що може загрожувати польотам. Це дуже звичайне явище і в деяких випадках за добу їх може бути кілька десятків для кожної конкретної області.
На карті, яка з’явилася в мережі, показано, що нинішній NOTAM закриває повітряний простір не лише над Капустиним Яром, а й над сусідніми населеними пунктами.
У деяких ЗМІ це пов’язують із ймовірністю нових запусків балістичних ракет по Україні. Проте експерти у цьому випадку рекомендують спостерігати за поведінкою посольств країн союзників. Наприклад, таку рекомендацію дав військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі 24 каналу.
На тлі цього, МЗС Росії повідомило, що країна більше не дотримуватиметься мораторію на заборону на розгортання ракет середньої та малої дальності. Втім, голова відомства Сергій Лавров ще у грудні минулого року попереджав, що Москва планує вийти із цієї угоди.
Водночас воєнний кореспондент Богдан Мірошников каже, що закриття неба може бути пов'язане з візитом представників США до Росії та України.
Як повідомлялося раніше, росіяни 21 листопада 2024 року завдали удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося про те, що йдеться про РС-26 "Рубіж", однак у той же день Путін заявив, що була застосована новітня ракета середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному виконанні.
За українськими даними, ракета була оснащена навчальною боєголовкою.