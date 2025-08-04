В России закрыли небо над полигоном "Капустин Яр" и сделали грозное заявление

Небо над полигоном будет закрыто четыре дня

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о выводе "в нужные места" атомных подлодок, Россия закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области. Оттуда ранее совершались запуски ракеты "Орешник".

Информация о перекрытии части воздушного пространства была обнародована на сайте Федерального управления авиации США (FAA). Запрет на полеты в указанном регионе будет в силе с 4 по 8 августа.

Как известно, FAA публикует заметки под названием NOTAM (Notice to Airmen — сообщения авиаперсоналу), которые создаются для гражданской авиации для избежания непредсказуемых инцидентов. Это касается не только военных испытаний, но и всего другого, что может представлять угрозу для полетов. Это весьма обычное явление и в некоторых случаях за сутки их может быть несколько десятков для каждой конкретной области.

На карте, которая появилась в сети, показано, что нынешний NOTAM закрывает воздушное пространство не только над Капустиным Яром, но и над близлежащими населенными пунктами.

Россияне запретили летать над Капустиным Яром

В некоторых СМИ это связывают с вероятностью новых запусков баллистических ракет по Украине. Однако эксперты в этом случае рекомендуют наблюдать за поведением посольств стран союзников. Например, такую рекомендацию дал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии 24 каналу.

На фоне этого, МИД России сообщил, что страна больше не станет следовать мораторию на запрет на развертывание ракет средней и малой дальности. Впрочем, глава ведомства Сергей Лавров еще в декабре прошлого года предупреждал, что Москва планирует выйти из этого соглашения.

В то же время военный корреспондент Богдан Мирошников говорит, что закрытие неба может быть связано с визитом представителей США в Россию и в Украину.

Как сообщалось ранее, россияне 21 ноября 2024 года нанесли удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Изначально сообщалось о том, что речь идет о РС-26 "Рубеж", однако в тот же день Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном исполнении.

По украинским данным, ракета была оснащена учебной боеголовкой.