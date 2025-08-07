Надпотужний НПЗ красиво горить в Росії. Дрони атакували Краснодарський край (фото, відео)

Над заводом здійнявся потужний стовп диму і вогню

В Росії внаслідок атаки дронів спалахнула сильна пожежа на НПЗ у Краснодарському краї. Йдеться про Афіпський завод, потужність переробки якого становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що у мережі вже з'явились перші кадри з місця пожежі.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва у Красноармійському районі сталося кілька невеликих загорянь через атаку дронів та падіння уламків. Ці пожежі вже ліквідували. Однак губернатор не уточнив, що саме горіло.

Пожажа на НПЗ у Краснодарському краї

Про те, що горить Афіпський НПЗ губернатор Кондратьєв не повідомляє. Однак місцеві опублікували чимало відео пожежі на заводі. До того ж, за даними ЗМІ, у Слов’янську-на-Кубані зараз палає військова частина №61661.

Що відомо про Афіпський НПЗ

Це великий нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський, Краснодарського краю Росії. Проєктна потужність з переробки нафти становить 6,25 млн тонн на рік. Цей об’єкт важливий для військових потреб РФ (дизель, авіаційний керосин).

Зауважимо, що 10 лютого 2025 дрони також атакували Афіпський НПЗ. Тоді там спалахнула пожежа. Однак масштаби руйнувань одного з ключових заводів у РФ невідомі.

