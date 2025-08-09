Народила шістьох дітей і померла у 44 роки? Що відомо про першу дружину "рупора Кремля" Пєскова

Анастасія народила Пєскову сина Миколу

Головний "рупор Кремля" Дмитро Пєсков з 2015 року одружений з уродженкою Дніпра, відомою фігуристкою Тетяною Навкою. А до цього російський політик був у шлюбі двічі. Першою його дружиною стала Анастасія Будьонна, яка народила Пєскову первістка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про першу дружину прессекретаря Володимира Путіна. Ми дізналися деякі деталі її життя.

Анастасія Будьонна — що відомо про першу дружину Дмитра Пєскова

Дмитро Пєсков зустрів свою першу дружину, Анастасію Будьонну, ще в молоді роки, коли тільки-но починав будувати дипломатичну кар’єру. Анастасія дуже підходила йому за соціальним статусом, оскільки була онукою Семена Будьонного — радянського маршала та засновника Першої кінної армії.

Перша дружина Пєскова була онукою відомого полководця Будьонного

Дівчина здобула хорошу освіту і після університету працювала перекладачем в "Інтуристі". 1988 року вона вийшла за Пєскова заміж, а через рік народила йому первістка — сина Миколу.

Дмитро Пєсков зі своїм сином Миколою

Цей період збігся з призначенням Дмитра Пєскова аташе в Туреччині, тому молода родина переїхала до Стамбула.

Проте шлюб Анастасії та Дмитра почав тріщати по швах. Анастасія, яка звикла до життя в центрі уваги, важко вписувалася в дипломатичне суспільство. У Туреччині жінки відрізнялися скромністю та стриманістю, але Анастасія не хотіла дотримуватися образу "ідеальної дружини", тому часто привертала увагу своїм неприборканим характером та яскравими вбраннями.

Анастасія Будьонова пішла від Пєскова і поїхала до Англії

Жінка воліла вести вільний і розгульний спосіб життя, любила галасливі вечірки та застілля, тому не прагнула скромної ролі дружини дипломата. На цьому фоні між Анастасією та Дмитром почали виникати скандали.

Різні погляди на подальше життя привели до розладу, і 1993 року пара розлучилася. Анастасія забрала сина та поїхала до Англії, де продовжила вести розгульний спосіб життя. В Англії вона намагалася побудувати особисте щастя та зустріла бізнесмена, який усиновив її сина Миколу та дав хлопчику своє прізвище — Чоулз. Але їхній шлюб також незабаром розпався.

У мережі пишуть, що Анастасія кілька разів була одружена і народила, крім сина від Пєскова, ще п’ятьох дітей. Але сімейного щастя так і не набула. Її старший син повернувся до Росії та змінив прізвище, а Анастасія кілька разів переїжджала з країни до країни: то до Туреччини, то до Росії (до сина та матері), хоча там їй не раділи, оскільки жінку позбавили права на нерухомість.

Перша дружина Пєскова, ймовірно, померла у 2012 році

Є інформація, що у червні 2012 року перша дружина Дмитра Пєскова померла у віці 44 роки. Але немає жодних даних щодо обставин її смерті, та й офіційно вони не підтверджені.

