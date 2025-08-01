Молодша за Мураєва на 17 років і була зіркою російського кіно: як виглядає дружина зрадника (фото)

Після виїзду з України Катерина встигла "прославитися" у Європі

Колишній український політик та екскандидат у президенти Євген Мураєв, який тягнув у нашу країну "рускій мір", втік під час війни й довгий час не з’являється у медійному просторі. Разом із ним з України виїхала і його дружина Катерина, яка подарувала йому двох спадкоємців.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Катерина Мураєва (Гордієнко) і що про неї відомо. Жінка встигла "відзначитися" у Європі.

Катерина Мураєва — що про неї відомо

Зрадник Євген Мураєв був одружений двічі. Першою його дружиною стала Валерія Таранова, шлюб із якою продовжився до 2017 року. А через рік ексдепутат знову пішов під вінець з Катериною Гордієнкою, яка молодша за нього на 17 років.

Євген Мураєв був одружений двічі

Кохана Мураєва народилася 5 липня 1993 року у місті Лозова у Харківській області. Бувши випускницею престижного КНУТКіТ імені Карпенка-Карого (курс Б. Бенюка), вона розпочинала кар’єру у Київському театрі драми та комедії. Однак сцена в Україні не обмежувалася — паралельно знімалася і в російських проєктах.

Катерина Мураєва знімалася у російських фільмах

На рахунку Катерини Мураєвої ролі у фільмах "Новорічний переполох" (2017) та "Дякую діду за перемогу" (2019). Другий із них, до речі, знімався на території самопроголошеної Абхазії та частково фінансувався Міністерством культури Російської Федерації.

Як виглядає дружина зрадника Мураєва

У "Новорічному переполоху" дружина Мураєва засвітилася в компанії одіозних акторів, зокрема путініста Володимира Меньшова.

Катерина Мураєва та путініст Меньшов

У 2017 році Катерину також бачили на фестивалі "ПіР", який проходив у підмосковному пансіонаті "Клязьма", підконтрольному Управлінню справами президента Росії.

Катерина Мураєва у молодості

Де зараз знаходиться Катерина Мураєва

На початку повномасштабної війни разом із чоловіком-зрадником Катерина виїхала до Європи. Восени 2022 року жінку бачили у Відні (Австрія), де вона потрапила у скандал, порушивши правила паркування та створивши пробку, чим привернула увагу місцевої поліції.

Катерина Мураєва потрапила у скандал у Європі

Катерина Мураєва влаштувала пробку у Відні

На початку 2025 року Євген Мураєв, звинувачений у державній зраді, зненацька з’явився у медійному просторі. Згідно з оновленими даними, він знаходиться в Пекіні, судячи з усього, разом зі своєю дружиною Катериною.

Катерина разом із чоловіком виїхала за кордон

Після вторгнення Росії Катерина зникла із соціальних мереж, її сторінка в Instagram більше недоступна. Відомо, що пара виховує двох дітей: дочку (2020 року народження) та сина (2021 року народження).

Катерина Мураєва народила зраднику двох спадкоємців

"Телеграф" писав раніше, де зараз дружина Пєскова Навка. Жінка радіє життю поруч із рупором Кремля, поки її рідне Дніпро обстрілює Росія.