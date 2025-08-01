Молодша за Мураєва на 17 років і була зіркою російського кіно: як виглядає дружина зрадника (фото)
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Після виїзду з України Катерина встигла "прославитися" у Європі
Колишній український політик та екскандидат у президенти Євген Мураєв, який тягнув у нашу країну "рускій мір", втік під час війни й довгий час не з’являється у медійному просторі. Разом із ним з України виїхала і його дружина Катерина, яка подарувала йому двох спадкоємців.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Катерина Мураєва (Гордієнко) і що про неї відомо. Жінка встигла "відзначитися" у Європі.
Катерина Мураєва — що про неї відомо
Зрадник Євген Мураєв був одружений двічі. Першою його дружиною стала Валерія Таранова, шлюб із якою продовжився до 2017 року. А через рік ексдепутат знову пішов під вінець з Катериною Гордієнкою, яка молодша за нього на 17 років.
Кохана Мураєва народилася 5 липня 1993 року у місті Лозова у Харківській області. Бувши випускницею престижного КНУТКіТ імені Карпенка-Карого (курс Б. Бенюка), вона розпочинала кар’єру у Київському театрі драми та комедії. Однак сцена в Україні не обмежувалася — паралельно знімалася і в російських проєктах.
На рахунку Катерини Мураєвої ролі у фільмах "Новорічний переполох" (2017) та "Дякую діду за перемогу" (2019). Другий із них, до речі, знімався на території самопроголошеної Абхазії та частково фінансувався Міністерством культури Російської Федерації.
У "Новорічному переполоху" дружина Мураєва засвітилася в компанії одіозних акторів, зокрема путініста Володимира Меньшова.
У 2017 році Катерину також бачили на фестивалі "ПіР", який проходив у підмосковному пансіонаті "Клязьма", підконтрольному Управлінню справами президента Росії.
Де зараз знаходиться Катерина Мураєва
На початку повномасштабної війни разом із чоловіком-зрадником Катерина виїхала до Європи. Восени 2022 року жінку бачили у Відні (Австрія), де вона потрапила у скандал, порушивши правила паркування та створивши пробку, чим привернула увагу місцевої поліції.
На початку 2025 року Євген Мураєв, звинувачений у державній зраді, зненацька з’явився у медійному просторі. Згідно з оновленими даними, він знаходиться в Пекіні, судячи з усього, разом зі своєю дружиною Катериною.
Після вторгнення Росії Катерина зникла із соціальних мереж, її сторінка в Instagram більше недоступна. Відомо, що пара виховує двох дітей: дочку (2020 року народження) та сина (2021 року народження).
"Телеграф" писав раніше, де зараз дружина Пєскова Навка. Жінка радіє життю поруч із рупором Кремля, поки її рідне Дніпро обстрілює Росія.