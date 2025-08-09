Родила шестерых детей и умерла в 44 года? Что известно о первой жене "рупора Кремля" Пескова

Анастасия родила Пескову сына Николая

Главный "рупор Кремля" Дмитрий Песков с 2015 года женат на уроженке Днепра, известной фигуристке Татьяне Навке. А до этого российский политик был в браке дважды. Первой его супругой стала Анастасия Буденная, которая родила Пескову первенца.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о первой жене пресс-секретаря Владимира Путина. Мы узнали некоторые детали из ее жизни.

Анастасия Буденная — что известно о первой супруге Дмитрия Пескова

Дмитрий Песков встретил свою первую жену, Анастасию Буденную, еще в молодые годы, когда только начинал строить дипломатическую карьеру. Анастасия весьма подходила ему по социальному статусу, поскольку была внучкой Семена Буденного — советского маршала и основателя Первой конной армии.

Первая жена Пескова была внучкой известного полководца Буденного

Девушка получила хорошее образование и после университета работала переводчиком в "Интуристе". В 1988 году она вышла за Пескова замуж, а через год родила ему первенца — сына Николая.

Дмитрий Песков со своим сыном Николаем

Этот период совпал с назначением Дмитрия Пескова атташе в Турции, поэтому молодая семья переехала в Стамбул.

Однако брак Анастасии и Дмитрия начал трещать по швам. Анастасия, привыкшая к жизни в центре внимания, с трудом вписывалась в дипломатическое общество. В Турции женщины отличались скромностью и сдержанностью, но Анастасия не хотела придерживаться образа "идеальной жены", поэтому часто привлекала внимание своим необузданным характером и яркими нарядами.

Анастасия Буденнова ушла от Пескова и уехала в Англию

Женщина предпочитала свободный и разгульный образ жизни, любила шумные вечеринки и застолья, поэтому не стремилась к скромной роли супруги дипломата. На этом фоне между Анастасией и Дмитрием начали возникать скандалы.

Разные взгляды на дальнейшую жизнь привели к разладу, и в 1993 году пара развелась. Анастасия забрала сына и уехала в Англию, где продолжила вести разгульный образ жизни. В Англии она пыталась построить личное счастье и встретила бизнесмена, который усыновил ее сына Николая и дал мальчику свою фамилию — Чоулз. Но их брак также вскоре распался.

В сети пишут, что Анастасия несколько раз была в браке и родила, помимо сына от Пескова, еще пятерых детей. Но семейного счастья так и не обрела. Ее старший сын вернулся в Россию и сменил фамилию, а Анастасия несколько раз переезжала из страны в страну: то в Турцию, то в Россию к сыну и матери, хотя там ей были не рады, поскольку ее лишили права на недвижимость.

Первая жена Пескова, вероятно, умерла в 2012 году

Есть информация, что в июне 2012 года первая супруга Дмитрия Пескова умерла в возрасте 44 года. Но нет никаких данных, касающихся обстоятельств ее смерти, да и официально они не подтверждены.

