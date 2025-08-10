Обдурили, що везуть до Москви і таємно стратили: що перед смертю вигукнув Чикатило і де він похований

Чикатило визнали винним у 53 вбивствах, але їх могло бути більше

Ім’я Андрія Чикатило назавжди увійшло в історію як одного з найжорстокіших маніяків СРСР. Його вдалося затримати через довгі роки пошуків та розслідувань. Чоловік вів непримітний спосіб життя та виховував двох дітей.

Андрій Чикатило — як його затримали й про що він благав перед смертю

Андрій Чикатило — як його затримали й про що він благав перед смертю

Андрій Чикатило народився у Харківській області у 1936 році. Його вважають одним із найжорстокіших серійних убивць в історії СРСР. Чоловікові, який чинив злочини з особливою жорстокістю, вдавалося переховуватись від поліції майже 12 років.

Андрій Чикатило визнано винним у вбивстві 53 жертв

Наприкінці 1989 року, коли Чикатило здійснив нову серію нападів, поліція посилила патрулювання та організувала спеціальні операції. Затримали маніяка у листопаді 1990 року в ході масштабної спецоперації "Лісосмуга", що проводилася під керівництвом ЦК КПРС.

Андрій Чикатило ховався від поліції 12 років

Під час обшуку в Андрія Чикатило знайшли черевики з відбитками, що збігалися зі слідами, залишеними на місці злочину. Крім того, у його будинку виявили молотки та інші знаряддя, які могли використовуватись для нападів. Ці речі стали вирішальними доказами, які дали змогу пов’язати його з серією вбивств і нарешті заарештувати.

Будинок, де жив Андрій Чикатило

Маніяка допитували десять днів і він заперечував свою причетність до вбивств і тільки після розмови з психіатром, Чикатило розридався і почав давати свідчення у своїх злочинах.

У ході досудового розслідування та численних експертиз Андрій Чикатило був визнаний винним, попри його спроби прикинутися хворим або навіть божевільним. Психіатри підтвердили, що він усвідомлював свої вчинки та міг відповідати за них перед законом. В результаті Чикатило був засуджений до страти.

Андрій Чикатило просив пощадити йому життя

Після винесення вироку і до страти Андрій Чикатило не сидів склавши руки — він щиро сподівався на помилування. Маніяк неодноразово надсилав прохання про пом’якшення покарання на ім’я Бориса Єльцина, а також писав численні скарги на адресу суду, слідства та свідків. І кожен лист супроводжував проханням зберегти йому життя.

Перебуваючи в камері смертників, Андрій Чикатило був упевнений, що його помилують і він вийде на волю, проте вирок суду було виконано. Це сталося таємно, вночі 14 лютого 1994 року.

Андрій Чикатило був страчений пострілом у потилицю

Маніяку сказали, що його везуть до Москви на чергове медичне обстеження, але насправді доставили на місце виконання вироку. Чикатило оглядався навколо, не розуміючи, що відбувається. Останнє, що він встиг вигукнути перед смертю — благання про милість. Але його стратили пострілом у потилицю.

Відомо, що тіло одного з найжорстокіших маніяків СРСР було поховано у безіменній могилі на цвинтарі Новочеркаської в’язниці у Ростовській області (Росія).

