Обманули, что везут в Москву и тайно казнили: что перед смертью выкрикнул Чикатило и где он похоронен

Чикатило признали виновным в 53 убийствах, но их могло быть больше

Имя Андрея Чикатило навсегда вошло в историю как одного из самых жестоких маньяков СССР. Его удалось задержать спустя долгие годы поисков и расследований. Мужчина вел неприметный образ жизни и воспитывал двоих детей.

"Телеграф" решил выяснить, когда и как казнили маньяка Андрея Чикатило. Также мы узнали, где он похоронен.

Андрей Чикатило — как его задержали и о чем он умолял перед смертью

Андрея Чикатило родился в Харьковской области в 1936 году. Его считают одним из самых жестоких серийных убийц в истории СССР. Мужчине, который совершал преступления с особой жестокостью, удавалось скрываться от полиции почти 12 лет.

Андрей Чикатило признан виновным в убийстве 53 жертв

В конце 1989 года, когда Чикатило совершил новую серию нападений, полиция усилила патрулирование и организовала специальные операции. Задержали маньяка в ноябре 1990 года в ходе масштабной спецоперации "Лесополоса", которая проводилась под руководством ЦК КПСС.

Андрей Чикатило скрывался от полиции 12 лет

Во время обыска у Андрея Чикатило нашли ботинки с отпечатками, совпадавшими со следами, оставленными на месте преступления. Кроме того, в его доме обнаружили молотки и другие орудия, которые могли использоваться для нападений. Эти улики стали решающими доказательствами, позволившими связать его с серией убийств и наконец арестовать.

Дом, где жил Андрей Чикатило

Маньяка допрашивали десять дней и он отрицал свою причастность к убийствам и только после беседы с психиатром, Чикатило разрыдался и начал давать признательные показания в своих преступалениях.

В ходе досудебного расследования и многочисленных экспертиз Андрей Чикатило был признан вменяемым, несмотря на его попытки представить себя больным или даже сумасшедшим. Психиатры подтвердили, что он осознавал свои поступки и мог отвечать за них перед законом. В результате Чикатило был приговорен к смертной казни.

Андрей Чикатило просил пощадить ему жизнь

После вынесения приговора и до самой казни Андрей Чикатило не сидел сложа руки — он искренне надеялся на помилование. Маньяк неоднократно отправлял прошения о смягчении наказания на имя Бориса Ельцина, а также писал многочисленные жалобы в адрес суда, следствия и свидетелей. И каждое свое письмо сопровождал просьбой сохранить ему жизнь.

Находясь в камере смертников, Андрей Чикатило был уверен, что его помилуют и он выйдет на свободу, однако приговор суда был приведён в исполнение. Это произошло тайно, ночью 14 февраля 1994 года.

Андрей Чикатило был казнен выстрелом в затылок

Маньяку сказали, что везут его в Москву на очередное медицинское обследование, но на самом деле доставили на место исполнения приговора. Чикатило оглядывался вокруг, не понимая, что происходит. Последнее, что он успел выкрикнуть перед смертью — мольба о милости. Но его казнили выстрелом в затылок.

Известно, что тело одного из самых жестоких маньяков СССР было похоронено в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы в Ростовской области (Россия).

