Росіяни у відпустки не полетять. На аеропорт в Санкт-Петербурзі наклали обмеження (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В місті також не працює інтернет та мобільний зв'язок
Аеропорт "Пулково" в Санкт-Петербурзі не зможе приймати та відпускати літаки – відповідні обмеження в регіоні ввели через загрозу ударів безпілотників. Місцеві радари повідомляють про атаку дронами по всьому регіоні.
Про обмеження дописали в Telegram-каналх російської авіації. Там зазначається, що 14 рейсів скасували взагалі, ще 77 затримали в аеропорту.
Деякі літаки розвертають і відправляють на запасні аеродроми.
Тимчасові обмеження на посадку та зліт повітряних суден запроваджено і в аеропорту Нижнього Новгорода. А зранку в Ростовській області через атаку дронів було затримано близько 40 потягів.
Крім обмежень на роботу аеропортів, в Санкт-Петербурзі мобільний зв’язок працює з перебоями, а інтернет був відключений повністю.
Пасажири, які очікують на свій літак, сидять просто на сходах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через масштабний авіаколапс російська авіація може втратити велику кількість грошей — фінансові втрати вже сягають мільярдів рублів. Разом з тим, експерти вважають, що це не є головним наслідком атак дронів — куди більш небезпечною є те, що росіяни мають усвідомити: війна не так далеко від них.