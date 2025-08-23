Россияне в отпуска не улетят. На аэропорт в Санкт-Петербурге наложили ограничения (фото, видео)
В городе также не работает интернет и мобильная связь
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге не сможет принимать и отпускать самолеты – соответствующие ограничения в регионе ввели из-за угрозы ударов беспилотников. Местные радары сообщают об атаке дронами по всему региону.
Об ограничениях дописали в Telegram-каналх российской авиации. Там говорится, что 14 рейсов отменили вообще, еще 77 задержали в аэропорту.
Некоторые самолеты разворачивают и отправляют на запасные аэродромы.
Временные ограничения на посадку и взлет воздушных судов были введены и в аэропорту Нижнего Новгорода. А утром в Ростовской области из-за атаки дронов было задержано около 40 поездов.
Помимо ограничений на работу аэропортов, в Санкт-Петербурге мобильная связь работает с перебоями, а интернет был отключен полностью.
Пассажиры, ожидающие свой самолет, сидят прямо на лестнице.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за масштабного авиаколлапса российская авиация может потерять большое количество денег — финансовые потери уже достигают миллиардов рублей. Вместе с тем, эксперты считают, что это не является главным следствием атак дронов — куда более опасно то, что россияне должны осознать: война не так далеко от них.