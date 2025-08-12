Втратила дитину за день до бою з Усиком: що відомо про дружину Тайсона Фʼюрі і як вона виглядає

Дружина боксера є публічною та активною особистістю

Відомий британський боксер Тайсон Ф’юрі, який програв бій-реванш українцю Олександру Усику, вирішив цьогоріч завершити професійну кар'єру. Він перебуває у шлюбі з дружиною Періс вже протягом 20 років. Сьогодні, 12 серпня, боксеру виповнюється 37 років.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину всесвітньо відомого боксера, чим вона займається, а також яким є їхній шлюб.

Що відомо про Періс Ф’юрі

Тайсон познайомився з майбутньою дружиною Періс на весіллі спільних друзів. Це було ще у підлітковому віці. Невдовзі в них почалися стосунки. Періс вийшла заміж за боксера у 19 років, і вона не здобувала вищу освіту. Так у 2008 році пара зіграла весілля, а через рік в них народилась донька Венесуела Лінда Ф’юрі.

Весілля Тайсона та Періс Ф'юрі, фото з її сторінки в інстаграмі

У період з 2011 до 2023 року у сім'ї з'явилось ще шестеро дітей — двоє доньок і четверо синів. На публіці подружжя завжди мало щасливий та гармонійний вигляд. Періс і Тайсон не соромилися проявляти свої почуття, тож часто танцювали, співали і обіймалися.

Періс і Тайсон Ф'юрі на публіці, фото Getty Images

Періс і Тайсон Ф'юрі цілуються після бою, фото Getty Images

Зазвичай Періс не приходила на поєдинки чоловіка, хоча на деяких, дуже важливих для нього боях, була поруч. Домашніми обов'язками у їхній родині займається Періс. Утім, коли Ф'юрі відпочиває після боїв, також проводить багато часу з сім'єю. Періс також пише книги про виховання дітей, шлюб із чоловіком та складні моменти в його житті.

Періс підтримувала Ф'юрі під час бою, фото Getty Images

У 2024 році на пресконференції Ф'юрі повідомив, що у його дружини стався викидень. Це відбулося на шостому місяці вагітності. Тому вона й не змогла приїхати на важливий поєдинок для боксера і не сказала йому про це.

Я не виправдовуюся, але вона була на шостому місяці вагітності. Це не те саме, що мати викидень на початку вагітності — ти маєш фізично народити. Проходити через це самотужки — недобре. Коли вона сказала, що не може приїхати, я зрозумів: є проблема. Тайсон Ф'юрі

Періс і Тайсон Ф'юрі, фото Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг запропонував дружині Ф'юрі приватний літак, щоб вона приїхала на його бій з Олександром Усиком. Утім, тоді дружина сказала, що має високий тиск, тому не приїде.

Періс сказала, що у неї високий тиск. Туркі Аль-аш-Шейх запропонував нам приватний літак, щоб уникнути високого тиску, і сказав, що дружина може взяти лікаря з собою. Вона сказала, що не може прийти. Я запитав її, що сталося, і попросив розповісти мені, але вона не хотіла. Тайсон Ф'юрі

Періс підтримувала Тайсона після поразки під час бою з Усиком, фото з її інстаграм-сторінки

Після поразки у бою з Усиком Періс підтримала чоловіка. Жінка назвала його найкращим для неї і сказала, що буде з ним все життя, незалежно від обставин.

19 та 20 років молодятам на цьому фото. Я люблю його більше, ніж будь-коли. Найкращий чоловік у моїх очах. Ніколи більше не буду на вашому боці на поєдинках. Хоча я не могла бути там, то хотіла б бути там. Мати і триматися від цього дня і далі, від кращого до гіршого, у багатстві та бідності, у хворобі та здоров'ї, любити і плекати, доки смерть не розлучить нас, згідно з Божим святим законом. Періс Ф'юрі

Періс активно веде свою сторінку в інстаграмі. Вона показує своїх дітей, чоловіка, як вони подорожують разом, ходять на різні заходи та проводять час вдома. Також Періс полюбляє красиві та стильні луки, тусовки з друзями та відвідувати цікаві місця.

Періс Ф'юрі любить з'являтися на заходах, фото з її інстаграм-сторінки

Періс Ф'юрі з дітьми, фото з її інстаграм-сторінки

Періс і Тайсон Ф'юрі влаштовують романтичні побачення, фото з її інстаграм-сторінки

Періс полюбляє стильні вбрання, фото з її інстаграм-сторінки

