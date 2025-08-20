Пішла від чоловіка до старшого на 22 роки пропагандиста: як виглядає сьома дружина Кисельова, яку він знайшов в Україні

Жінка на момент знайомства з телеведучим була заміжня і ростила сина

Дмитро Кисельов — мерзенний кремлівський пропагандист, який присвятив своє життя служінню путінському режиму. Він має не лише яскраву кар’єру на державному телебаченні, а й насичене особисте життя. Пропагандист мав сім дружин і тільки з сьомою Марією він живе і тепер.

"Телеграф" розповість, що відомо про останню дружину Дмитра Кисельова, з якою він познайомився у Криму.

Кисельов та його сьома дружина — що про неї відомо?

Сьому дружину Кисельова звуть Марія, у дівочості Мінєєва. Вони познайомилися у 2003 році, коли відпочивали в українському Коктебелі. Москвичка Марія на той момент була в Криму з чоловіком та маленьким сином. А Кисельов з’явився раптово, наче в казці — він підходив до берега під білим вітрилом, а на березі стояла красива дівчина.

Дмитро Кисельов та його сьома дружина Марія

Шлюб Марії та 22-річна різниця у віці не завадила їй закрутити роман із Кисельовим. У 2005 році вони вже одружилися, і вона стала останньою сьомою його дружиною.

Дмитро Кисельов познайомився з дружиною у Криму у 2003 році

У 2007 році Марія народила пропагандисту сина Костянтина, а через три роки — 2010 року у пари з’явилася спільна донька Варвара. Також пропагандист виховував сина Федора від першого шлюбу Марії. Крім того, Кисельов має старшого сина від одного з попередніх шлюбів.

У Кисельова та Марії двоє спільних дітей та по одній дитині від попередніх шлюбів

Відомо, що Марія Кисельова все своє життя присвятила навчанню та науці. Вона має три вищі освіти, серед яких і в психологічній сфері. У 2012 році дружина пропагандиста захистила кандидатську дисертацію з психології. Незабаром вона відкрила у Москві "Психологічну студію Марії Кисельової".

Дмитро та Марія Кисельова разом уже понад 20 років

За даними російських ЗМІ, Дмитро Кисельов живе із сім’єю у Підмосков’ї, де побудував особняк за власним проектом. Також сім’я путінського прихвостня має віллу в окупованому Росією Криму — в Коктебелі — куди вони часто їздили відпочивати.

Кисельов та його родина живуть у Підмосков’ї

Пропагандист Кисельов часто виходив у світ разом із дружиною Марією

