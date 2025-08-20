Пішла від чоловіка до старшого на 22 роки пропагандиста: як виглядає сьома дружина Кисельова, яку він знайшов в Україні
Жінка на момент знайомства з телеведучим була заміжня і ростила сина
Дмитро Кисельов — мерзенний кремлівський пропагандист, який присвятив своє життя служінню путінському режиму. Він має не лише яскраву кар’єру на державному телебаченні, а й насичене особисте життя. Пропагандист мав сім дружин і тільки з сьомою Марією він живе і тепер.
"Телеграф" розповість, що відомо про останню дружину Дмитра Кисельова, з якою він познайомився у Криму.
Кисельов та його сьома дружина — що про неї відомо?
Сьому дружину Кисельова звуть Марія, у дівочості Мінєєва. Вони познайомилися у 2003 році, коли відпочивали в українському Коктебелі. Москвичка Марія на той момент була в Криму з чоловіком та маленьким сином. А Кисельов з’явився раптово, наче в казці — він підходив до берега під білим вітрилом, а на березі стояла красива дівчина.
Шлюб Марії та 22-річна різниця у віці не завадила їй закрутити роман із Кисельовим. У 2005 році вони вже одружилися, і вона стала останньою сьомою його дружиною.
У 2007 році Марія народила пропагандисту сина Костянтина, а через три роки — 2010 року у пари з’явилася спільна донька Варвара. Також пропагандист виховував сина Федора від першого шлюбу Марії. Крім того, Кисельов має старшого сина від одного з попередніх шлюбів.
Відомо, що Марія Кисельова все своє життя присвятила навчанню та науці. Вона має три вищі освіти, серед яких і в психологічній сфері. У 2012 році дружина пропагандиста захистила кандидатську дисертацію з психології. Незабаром вона відкрила у Москві "Психологічну студію Марії Кисельової".
За даними російських ЗМІ, Дмитро Кисельов живе із сім’єю у Підмосков’ї, де побудував особняк за власним проектом. Також сім’я путінського прихвостня має віллу в окупованому Росією Криму — в Коктебелі — куди вони часто їздили відпочивати.
