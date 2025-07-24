Приховує свою обраницю та має шестеро дітей: що відомо про особисте життя можливого наступника Путіна Патрушева

Політик не коментує особисте життя

Дмитро Патрушев є політиком і сином колишнього секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, якого вважають одним із найвпливовіших державних діячів у країні-окупантці. Завдяки батьку, який є помічником диктатора Путіна, Дмитро також реалізовується у політиці. Подейкують, що він може стати наступним президентом Росії. Водночас особисте життя Дмитро тримає за сімома замками.

За офіційною інформацією Патрушев-молодший зараз не перебуває у шлюбі. Однак він щонайменше двічі перебував у стосунках з жінками, з якими у нього з'явилися нащадки. Також політик має 6 дітей — 3 сини та 3 доньки. Одна з колишніх обраниць Патрушева — Єлизавета Гаршина, яка у минулому була учасницею неофолк-гурту "Івана Купала". Колектив був популярним на пострадянському просторі на початку 2000-х. У той час гурт приїжджав з концертами до Києва.

Єлизавета Гаршина, фото з російських ЗМІ

Цікаво, що політик записав частину своєї нерухомості на жінку. Зокрема, їй належать дві квартири в історичному маєтку в центрі Москви. Також Гаршина володіє квартирою у багатоповерхівці на 175 квадратних метрів на Воробйових горах — одному з туристичних місць Москви, з якого простягається краєвид на місто.

Єлизавета Гаршина була у фольк-гурті, фото з російських ЗМІ

Ймовірною обраницею Патрушева зараз є Марина Артем'єва. Про це почали говорити у 2024 році, коли у мережу злили дані з бази прикордонної служби ФСБ. Тоді стало відомо, що у 2023 році Патрушев їздив з Артем'євою і трьома дітьми в окуповану росіянами Абхазію. Зокрема, вони провели день у місті Гагри.

Виявилось, що Патрушев і Артем'єва познайомилися у 2009-2010 роках. Тоді у пари з'явився син, а згодом — ще четверо дітей. Раніше Марина працювала на модному телеканалі WFC. Після знайомства жінки з політиком канал придбав мільярдер Ігор Кесаєв, який дотичний до родини Патрушевих. Тоді кар'єра Артем'євої почала рухатися вгору — вона стала генеральною директоркою WFC, а згодом на неї оформили 80% акцій каналу. У 2018 році Марина продала свою частку та залишила роботу на телебаченні.

Марина Артем'єва працювала на ТБ, фото з російських ЗМІ

Коли Патрушев-молодший у 2018 році очолив Міністерство сільського господарства у Росії, його обраниця отримала НДІ "Сибнафтогазпроект", який проводить дослідження нафтогазових родовищ Сибіру. У 2019 році вона припинила діяльність в інституті.

Марина Артем'єва може бути обраницею Патрушева, фото з російських ЗМІ

У 2021 році почали ширитися чутки про стосунки між Патрушевим і Артем'євою. На жінку записана частина земельної ділянки біля Москви та нерухомість вартістю 2,8 мільярда рублів, куди входить особняк у Москві, дві квартири в комплексі навпроти Кремля та дача в Твері.

У 2022 році Артем'єва презентувала реаліті-шоу на російському телебаченні, яке вела разом з Наталією Поповою. Вона працює в фонді "Іннопрактика", який дотичний до молодшої доньки Путіна Катерини Тіхонової.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину помічника Путіна Миколи Патрушева. Вона походить із України.