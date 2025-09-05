Путін назвав "краще місце" для зустрічі із Зеленським

Російський диктатор гарантує безпеку та всі умови для українського президента

Президент Росії Володимир Путін назвав місце, де може відбутись зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Диктатор вважає, що це має бути Москва, адже на його "скромну" думку — це "найкраще місце".

Про це сказав Путін на пресконференції. Російський президент вважає, що вимоги України — надмірні.

Нам кажуть, ми хочемо з вами зустрічі, ну ви поїдьте туди-то на цю зустріч. Мені здається, що це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз, якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього – столиця Російської Федерації, місто-герой Москва, заявив Путін

Президент Росії також каже, що його країна надасть Зеленському та його команді умови та безпеку під час зустрічі.

Ми сказали, що ми готові до зустрічей на найвищому рівні. Послухайте, українська країна хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав, готовий, будь ласка, приїжджайте, ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку, додав президент РФ

Що передувало

Путін запрошував Зеленського до Москви ще 3 вересня. Він тоді сказав, що президент України повинен приїхати до Москви.

Володимир Зеленський вважає, що Росія робить все можливе, щоб відтермінувати його зустріч із Путіним.

Але поки що ми не бачимо їхнього бажання закінчення війни. А з зустрічі такого рівня, я вважаю, дорослі лідери повинні виходити з якимось результатом. Бажано — закінчення війни, додав Зеленський

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відреагував на відмову Зеленського. Він каже, що президент Росії запросив президента України до Москви "не капітулювати", а нібито поговорити. Також він зазначив, що у врегулюванні повномасштабної війни в Україні "видно світло в кінці тунелю". Однак терміни завершення бойових дій "не можна загадувати", за його словами.