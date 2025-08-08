Цього разу не "Орєшнік": Росія грозить випробуванням ще однієї ядерної ракети

Путін стверджує, що ця зброя здатна подолати й обійти оборону США

Росія може провести чергове випробування крилатої ракети "Буревісник". Вона має ядерну боєголовку та реакторний двигун, що забезпечує міжконтинентальну дальність польоту.

Видання The Barents Observer повідомляє, що військові чиновники вже нібито закрили повітряний простір у радіусі 500 км уздовж західного узбережжя архіпелагу Нова Земля в період з 7 по 12 серпня, а кілька кораблів вирушили на спостережні позиції в Баренцевому морі.

Попередження про тимчасові зміни чи обмеження у повітряному просторі набуло чинності 8 серпня і діятиме до вечора 12 серпня. Підготовка на полігоні Панково триває кілька тижнів, причому супутникові знімки та дані відстеження суден і літаків свідчать про активізацію робіт.

Нова Земля — це архіпелаг, що належить Росії і розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцовим і Карським морями. Відстань від Нової Землі до України становить приблизно 2000-2200 кілометрів залежно від конкретної точки маршруту.

Нова Земля

Що відомо про систему "Буревісник"

"Буревісник" — це міжконтинентальна крилата ракета глобальної дальності з ядерною установкою, що розробляється. Характеризується високим ступенем секретності, а доступна інформація про її розробку та можливості обмежена. Орієнтовна вартість одиниці становить близько 5,2 млн доларів.

Ракета "Буревісник" є однією із стратегічних на озброєнні РФ, разом із "Кинджалом" і гіперзвуковим ракетним комплексом "Авангард", які Путін представив у своїй промові у 2018 році.

Він стверджував, що ця зброя здатна подолати й обійти оборону США. Ракета може нести звичайну боєголовку, але на практиці, найімовірніше, нестиме ядерне корисне навантаження, хоча й менше, ніж у більшості інших видів ядерної зброї. На думку експертів, якщо ця ракета буде використана у воєнний час, вона зможе знищити великі міські райони та військові обʼєкти.

Ракета небезпечна не лише своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку, але й виділяти шкідливі радіоактивні викиди в разі вибуху чи виходу з ладу під час випробувань.

