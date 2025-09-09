Фото Путіна на ведмеді розсмішило мережу: що з ним не так

Комічна ілюстрація Путіна з'явилась у Google

У Google Картах відтворили резиденцію президента Росії Володимира Путіна в Сочі за допомогою штучного інтелекту. Вони зобразили очільника Кремля, який сидить на ведмеді. Цікаво, що свою резиденцію у Валдаї Путін перетворив на фортецю.

Незвичну ілюстрацію резиденції Путіна "Бочарів струмок" завантажив у Google користувач із нікнеймом William B. Hardigan, йдеться у російських медіа. Він зробив це ще в жовтні 2024 року. Користувач мережі створив сатиричне зображення Путіна, яким, ймовірно, хотів висміяти очільника Росії.

Ілюстрація резиденції Путіна у Сочі у Google Картах, скриншот із сервісу

Автор доповнив картинкою свій жартівливий відгук англійською мовою про те, що власник резиденції їздить у місто по газету The KGB Daily. Відомо, що очільник Кремля протягом 16 років служив офіцером зовнішньої розвідки КДБ (Комітету державної безпеки), який був каральним органом в Радянському Союзі.

Схоже, що він щодня їздить у місто на ведмеді за газетою (The KGB Daily). Ось фотографія, яка доводить, що я не брешу. William B. Hardigan

Резиденція "Бочаров ручей" у Google Картах, скриншот із сервісу

Зазначається, що це єдине зображення резиденції Путіна у Google Картах. Цікаво, що раніше очільник Кремля часто бував у Сочі. Утім, після того, як українські безпілотники почали з'являтися над містом, російський президент рідко туди прилітає.

