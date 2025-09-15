Знайшла молодшого на 20 років чоловіка і збагатилася на війні: де зараз ексдружина Путіна і що про неї відомо

Колишня дружина Путіна, ймовірно, давно виїхала з Росії

Російський диктатор Володимир Путін прожив у шлюбі з Людмилою близько 30 років. Але перша леді практично не з’являлася з ним на публіці, а коли виходила у світ, то ставала об’єктом глузувань через свої безглузді вбрання. У 2013 році подружжя розлучилося і Людмила почала нове життя

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Людмила Путіна та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти.

Людмила Путіна — куди зникла колишня дружина президента Росії

Людмила Шкребньова (дівоче прізвище), яка народила Путіну двох доньок, все життя залишалася в його тіні. Її називали "невидимою" першої леді Росії, оскільки в компанії чоловіка вона з’являлася дуже рідко і намагалася не спілкуватися з журналістами.

Людмила прожила у шлюбі з Путіним близько 30 років, Фото: Getty Images

У 2013 році стало відомо, що Володимир Путін та Людмила розлучаються. Диктатор натякнув, що дружина просто не витримала президентської публічності. Людмила не коментувала розлучення й продовжила вести закритий спосіб життя.

Людмила та Володимир Путін розлучилися у 2013 році, Фото: Getty Images

На початку 2016 року стало відомо, що колишня дружина Путіна вийшла вдруге заміж. Її обранцем став керівник Центру розвитку міжособистісних комунікацій Артур Очеретний, який молодший за неї на 20 років.

Новим чоловіком Людмили став Артур Очеретний

Журналісти виявили документи про перереєстрацію об’єктів нерухомості, в яких Людмила вже фігурувала під прізвищем Очеретна. Пара була знайома давно, але зблизилася після розлучення з Путіним.

У 2017 році Людмила стала власницею 7% акцій компанії Carmoney CY LTD, яка видає позики під заставу авто. І з початку повномасштабної війни експерша леді Росії заробила на боргах простих громадян кругленьку суму.

У перший рік повномасштабної війни компанія, що належить Людмилі Очеретній, заробила близько 392 млн рублів (4,7 млн доларів). Порівняно з довоєнним періодом прибуток фірми зріс на 66%. Особисто Людмила отримала від Carmoney 58 млн рублів (700 тисяч доларів).

Людмила Путіна збагатилася на війні проти України, Фото: Getty Images

За два дні до 2023 року, щоб уникнути економічних санкцій з боку Євросоюзу, офшор Людмили Очеретної перестав володіти компанією Carmoney. Новим власником стало російське ТОВ "Смарттехгруп", де посаду генерального директора обіймає фінансовий партнер експершої леді Росії Антон Зінов’єв. Ймовірно, Людмила могла зберегти контроль над фірмою.

Колишня дружина Путіна, ймовірно, давно виїхала з Росії, Фото: Getty Images

Крім того, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального у своєму розслідуванні повідомив, що ексдружина Путіна отримує сотні мільйонів рублів від мерії Москви та держбанків РФ.

За даними з відкритих джерел, Людмила давно виїхала з Росії й живе з новим чоловіком у Європі, оскільки він має нерухомість у різних країнах. Однак у 2024 році з’явилася інформація, що у Франції правоохоронні органи конфіскували віллу Рівері, яка належала Артуру Очеретному.

Людмила з новим чоловіком Артуром Очеретним

Зараз Людмила, як і раніше, намагається не світитися у медійному просторі та веде закритий спосіб життя.

